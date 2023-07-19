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7-ELEVEN攜手工研院！全台首家24小時營運的無人超商「X-STORE 7」現身新竹

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
7-ELEVEN攜手工研院打造全台首家24小時營運、「拿了就走」的無人超商「X-STORE 7」。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN攜手工研院打造全台首家24小時營運、「拿了就走」的無人超商「X-STORE 7」。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN持續發揮智能零售實驗家精神，連續6年以一年一店的速度推出6間未來超商X-STORE，今天（7月19日）宣布與工業技術研究院深度合作，藉由7-ELEVEN經營的「OPEN POINT生態圈」串聯工研院「拿了就走解決方案（Grab & Go System Service）」，以「易體驗」、「可複製」、「高營運」3大特色，打造全台首家24小時開張、沒有母店相鄰的無人超商「X-STORE 7」，消費者持OPEN POINT App，即可一站輕鬆體驗AI、IoT等多重智能科技融合帶來的購物體驗，簡單又方便，門市端還可提升人力調度與營運力，開創未來智慧零售新典範。

7-ELEVEN自2018年起領先同業推動智慧零售實驗場域X-STORE，更成功將實驗場域中的智能服務擴散到全台超過1,600個據點滿足商圈需求，累計吸引超過4,000萬人次體驗，如自助結帳導入高來客門市、智FUN機導入封閉型商圈等。7-ELEVEN首度藉由X-STORE跨界與工研院深度合作，耗時半年進行系統模組的訓練，藉由10坪的賣場空間真正實踐全台首家拿了就走的智慧超商「X-STORE 7」。

工研院表示，近幾年在疫情的影響下，加速產業數位轉型腳步，不管是AI人工智慧、巨量資料或物聯網等技術，須思考如何從管理層面到銷售服務整體的數位布局如何更完整，以及精準掌握消費者喜好，才是業者在新商務／零售時代決勝的關鍵點。而無人商店拿了就走解決方案，透過AI人工智慧、物聯網等技術，可提升消費體驗與零售庫存精準預估，「以軟帶硬」協助商務、零售產業，在AIoT轉型革命中快步前進。

7-ELEVEN 經營的「X-STORE 7」為目前全台坪數最小的X-STORE，進駐新竹工研院89館宿舍內，店內提供超過300款商品，商品結構多元豐富，從鮮食、麵包、乳飲品、零食、糖果、日用品到保健食品，甚至連地方特色名特產、CITY CAFE現煮咖啡都買得到。10坪空間服務近千名工研院員工，等同每坪服務百人，自6月試營運至今已吸引超過2,000人次體驗、回購率高，預估將是未來超商高營運、可獲利的經營模式，有機會進駐無法開獨立店的商業辦公大樓、校園商圈等封閉型商圈。

「X-STORE 7」為實現拿了就走的無人超商購物體驗，於10坪賣場天花板上安裝超過30座影像追蹤感應器，以「隱」像追蹤技術匿名式掌握消費者入店後的購物行為，15台IOT智能貨架陳列超過300款商品選擇，全店智能貨架共搭載超過1,300個重量感測器，與超過3,000組多重感測器，可即時偵測消費者拿走／放回的商品項目與數量，過程中透過AI、IOT組成的AIOT多重感測系統，經過SMA（search monitor application）系統進行資訊數據重組、演算，進行人流熱點分析、確認購物需求，全程打造安心、便捷、新穎的智能消費體驗。

7-ELEVEN為提升服務量能與質感的未來零售願景，「X-STORE 7」為全台首家沒有母店相鄰的X-STORE，只要1位店員即可開張營運；門市賣場無須店員長時間進駐，店長可藉由智能貨架、智能台帳系統、人流熱點分析，遠端即時監測店內商品庫存、銷售狀況、人流熱點，還能有效調度人力、機動性補貨，並持續優化商品結構掌握商機；此外，為打造有溫度的智能零售體驗，店內更首度引進7-ELEVEN全新打造的AI虛擬店員，應用AI模型以影像展演的方式，回覆顧客基本的商品、服務、活動等問題，若有更深入的顧客提問將切換第二模式，遠端進行真人互動，雙重客服切換模式滿足各種顧客需求。

7-ELEVEN為打造人人易體驗的無人超商，顧客走進X-STORE 7入口閘道，持智慧手機開啟OPEN POINT App內X-STORE的專屬QR Code，完成掃碼即可快速入店體驗，藉由人機綁定匿名式追蹤消費行為，透過「影像（Image）」、「重量（Weight sensor device）」、「多重感測（3D TOF，Time of flight）」3大智能系統，自動偵測、即時分析顧客從貨架上拿走的商品項目、數量，自動存入顧客專屬的雲端購物籃，離店前透過手機確認個人購物清單並完成「手機自助結帳」即可一秒離店，實現「拿了就走」的購物體驗。

7-ELEVEN首創免店員、免下載程式、免預約的「咖啡機智Fun機」，35秒簡單4個步驟，就能自製一杯CITY CAFE，機台也可使用OPEN POINT App「行動隨時取」兌領功能。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN首創免店員、免下載程式、免預約的「咖啡機智Fun機」，35秒簡單4個步驟，就能自製一杯CITY CAFE，機台也可使用OPEN POINT App「行動隨時取」兌領功能。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN為打造人人易體驗的無人超商，顧客走進「X-STORE 7」入口閘道，持智慧手機開啟OPEN POINT App內X-STORE的專屬QR Code，完成掃碼即可快速入店體驗。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN為打造人人易體驗的無人超商，顧客走進「X-STORE 7」入口閘道，持智慧手機開啟OPEN POINT App內X-STORE的專屬QR Code，完成掃碼即可快速入店體驗。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN以「易體驗」、「可複製」、「高營運」3大特色，打造全台首家24小時開張、沒有母店相鄰的拿了就走無人超商「X-STORE 7」。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN以「易體驗」、「可複製」、「高營運」3大特色，打造全台首家24小時開張、沒有母店相鄰的拿了就走無人超商「X-STORE 7」。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN全台首家拿了就走無人超商現身新竹，「X-STORE7」以10坪空間、24小時營業服務近千人。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN全台首家拿了就走無人超商現身新竹，「X-STORE7」以10坪空間、24小時營業服務近千人。圖／7-ELEVEN提供
X-STORE 7為全台首家沒有母店相鄰的X-STORE，賣場無須店員長時間進駐，藉由智能貨架、智能台帳系統、人流熱點分析，遠端即時監測店內商品庫存、銷售狀況、人流熱點，還能有效調度人力。圖／7-ELEVEN提供
X-STORE 7為全台首家沒有母店相鄰的X-STORE，賣場無須店員長時間進駐，藉由智能貨架、智能台帳系統、人流熱點分析，遠端即時監測店內商品庫存、銷售狀況、人流熱點，還能有效調度人力。圖／7-ELEVEN提供
於「X-STORE 7」完成選購、確認雲端購物籃商品清單，手機自助結帳可選擇線上使用OPEN錢包完成付款，或開啟QR code使用自助結帳櫃台完成支付。圖／7-ELEVEN提供
於「X-STORE 7」完成選購、確認雲端購物籃商品清單，手機自助結帳可選擇線上使用OPEN錢包完成付款，或開啟QR code使用自助結帳櫃台完成支付。圖／7-ELEVEN提供
工研院創新科技「拿了就走」，攜手7-ELEVEN打造24小時獨立無人商店開幕。圖左起為工研院資通所所長丁邦安、統一超商AI數位群協理張家華、數位發展部數位產業署副署長林俊秀、工研院總營運長余孝先、副總暨行銷長林佳蓉、行政服務處處長蔡禎輝。圖／7-ELEVEN提供
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