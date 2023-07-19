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聽力影響認知 研究：助聽器降低失智風險

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
美國最新研究表示，有認知退化風險的族群，只要透過助聽器，就能將風險降低一半。（Photo by Physicians for Human Rights on Flickr under C.C. License）
美國最新研究表示，有認知退化風險的族群，只要透過助聽器，就能將風險降低一半。（Photo by Physicians for Human Rights on Flickr under C.C. License）

美國最新研究表示，有認知退化風險的族群，只要透過助聽器，就能將退化的速度降低一半。專家指出，聽覺與認知的關係密切，因為聽力磨損可能導致大腦耗能增加、腦部萎縮速度增加等，呼籲民眾應定期就醫檢查，必要時求助助聽器的協助

助聽器降失智風險

根據《美國疾管署》指出，認知退化問題從輕微到嚴重，對生活會有不同的影響，其中失智症問題已經影響到全球各國。約翰霍普金斯公衛教授法蘭克表示，隨著年均壽命增加，失智症議題也變得更嚴峻。

CNN》報導，法蘭克表示，過去已經有研究指出，聽力喪失是失智症的風險因子，本次研究對健康與年長族群進行比對，並隨機分配「慢性疾病諮詢服務」或「助聽器治療」。結果發現，雖然在健康組沒有影響，但使用助聽器的年長族群，認知能力下降的速度48%。

法蘭克分析聽力與認知功能的關係說：一、「如果耳蝸磨損，內耳可能向大腦釋放混亂的訊號，導致大腦需要耗費更多能量，才能聽得懂別人的對話」；二、「聽力損失恐造成部分大腦萎縮得更快」；三、「如果聽力不好，可能導致民眾不願參與對認知健康有助益的社交活動」。

應定期檢查聽力

新加坡國立大學楊潞齡醫學院院長班傑明表示，長者可以定期檢查自己的聽力健康，如果出現輕微的聽力損失也可以使用輔助設施，強調「這幾乎是簡單、有效且無風險的方式，儘可能保持自己的認知功能」。

高齡化醫學科學研究學者霍蘭德認為，上述研究給民眾的警訊是「有認知功能下降風險的民眾，應更時常就診檢查」，而針對大多數健康民眾，透過運動、食用綠色蔬果、補充不飽和脂肪酸與充足睡眠，都是保持大腦靈敏的方法。

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失智症 醫學院

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