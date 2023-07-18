沒錢吹冷氣？長照C據點經費疑不足 長照司：每月2至6萬可用

酷暑侵襲，衛福部統計，光是今年7月至今已有550人次因熱傷害就診。本報讀者投書，指出位於新竹市的長照C社區據點的預防延緩失能活動，有長輩抱怨天氣熱卻沒冷氣吹，但主管說，據點開冷氣他們會賠錢。坊間諸多社區據點並不是沒裝冷氣，而是不敢吹冷氣，因為沒有足夠經費，部分其他縣市的長照承辦人員則說，因為政府沒有補助經費下來，所以他們也沒辦法讓長輩吹冷氣。

衛福部長照2.0政策廣設C據點（巷弄長照站），全台7千多村里的網絡中，每3個里設1處，希望用方便可及的「長照柑仔店」，讓長照服務更普及化，並鼓勵早期全台4千多個社區照顧關懷據點，全面升級為巷弄長照站，另外還有醫事C據點以及原民會的原住民族文化健康站、客委會客家伯公照護站等多元型態。

台灣老人福利機構協會榮譽理事長賴添福表示，巷弄長照站有9類，包括農委會、客委會等不同C據點，C據點成立時，政府都會補助一筆經費，用於人事費用、專業費用等，電費等雜費也歸類在其中，各縣市的據點都會由地方政府照管中心統一管理。

針對夏天無法開冷氣一事，賴添福認為，可能要看每個據點經費運用，有些是由社區發展協會、非營利單位等民間團體成立，有可能因財務不足無法開冷氣，但政府做巷弄長照站，用意是鼓勵長輩「走出戶外」，好不容易長輩走出來了，卻不讓他們吹冷氣，造成長輩的不適，「就失去意義了」，認為政府考量民眾需求，應整合不同預算，也要請地方政府做評估，發放經費上無需苛刻。

南投魚池鄉大林村巷弄長照站長廖本源則表示，最近雖然天氣炎熱，不過魚池的溫度適宜，有些長輩反而不喜歡吹冷氣，甚至連電扇都不吹。不過若天氣較熱時，據點內的體適能活動會做調整，講師教練就會降低激烈度。

針對巷弄長照站相關獎助業務費，衛福部長照司副司長吳希文表示，包括水電、電話費、活動場地費、網路費、書報雜誌、瓦斯費、文具、電腦耗材、文宣印刷費、活動講座費及二代健保補充保費、有線電視裝機費、收視費等，並依據服務時段，每月有不同獎助費用，而巷弄站多為社區關懷據點加值提供服務，因此整體獎助經費，有包含關懷據點費用及加值巷弄站費用、辦理預防延緩失能服務費用。

吳希文表示，關懷據點每個月的業務費，依照服務時段會有1至3萬元，巷弄站還有1至3萬元，共有2至6萬元可以運用，單位可以自行分配所用項目，但須符合獎助內涵。她說，因為巷弄站是一種社會互助場域，政府是「酌予獎助」概念，據點仍可建立相關收費機制。