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一個國家 兩個世界／長照老人沒冷氣吹

聯合報／ 陳瓊英／職能治療師（新竹市）

今年年初，有一個新竹市的長照C社區據點邀請我們公會去帶領三期的預防延緩失能方案活動；第一期活動快結束時已到四月，長者抱怨天氣愈來愈熱，卻沒冷氣可吹。

基於去年整年都沒有冷氣可吹，我主動和社區據點負責主管溝通。主管告訴我，據點如果開冷氣，他們會賠錢。我轉述長者願分擔冷氣費的意願，但主管可能怕被投訴所以拒絕。第二天主管告訴我，今年接下來的兩期預防延緩失能方案活動，他們已經找到別人，叫我們不用去了。

後來陸續和其他的預防延緩失能方案指導員溝通了解，才知道原來很多社區不是沒有裝冷氣，就是不敢吹冷氣，因為沒有經費。打電話詢問其他縣市長照相關承辦人員，他們告訴我，政府沒有補助經費下來，所以他們也沒辦法讓長者吹冷氣。

政府開辦長照2.0的目的，就是希望老人家可以活得更健康，「活躍老化」不就是他們的口號嗎？科學家指出今年有可能是地球「至少十萬年內的最高溫」；媒體一天到晚教大家要避免中暑，而號稱健康促進的長照社區據點卻沒冷氣可吹？可悲的是，比較窮苦偏鄉或是缺乏經費的單位沒有能力提供冷氣的服務；現在全國學生都有冷氣可吹，為什麼有投票資格的老人家卻沒冷氣可吹？

聯合新聞網日前報導「嫌電費太貴，『冷氣開不下去』，七旬長者室內中暑住ICU三周」，看了以後心情非常沉重。報導提到「長輩循環不好，用手摸額頭未必能了解真正的體溫，建議多留心講話、反應等」。

想想看，現在七月天氣這麼熱，坐在家裡吹電風扇都已經受不了，何況是一群老人家擠在一個空間，只有電風扇可吹，還要做運動。政府是希望這些老人家熱死嗎？那位把我開除掉的主管竟然告訴我說：「你可以帶不會流汗的活動啊！」我們在家裡看電視都會流汗了，請問有哪個活動不會流汗？

主管 長照

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