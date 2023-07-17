健康主題館／盛夏不只易中暑 也會腦中風

三軍總醫院神經科部部主任周中興。圖／周中興提供 ● 室內外溫差大，容易血管收縮

● 身體水分不足，影響血液濃稠度

● 中風與中暑的分辨差異是「體溫」

連日熱浪來襲，讓人快要受不了，只想躲在冷氣房裡避開潮濕悶熱。但夏季炎熱容易中暑，更要注意預防腦中風。大多數人以為中風好發於冬天，其實夏天發生的比率也不少，主要是因為大量出汗、水分攝取不足，血液變得濃稠、血液速度減慢，因而腦部血管容易發生阻塞。

流汗不補水 高溫易誘發心血管疾病

高溫易誘發心血管疾病，三軍總醫院神經科部部主任周中興說，氣溫升高會使血管擴張，民眾頻繁進出冷氣房，也會遇到溫度變動的情況，當血管劇烈收縮和擴張時，中風機率隨之上升。而夏季中風的特殊性，在於「補水不夠」，許多人光是待在大太陽底下就汗流不止，應適時適量喝水，平衡身體電解質，也避免水分流失過多造成血液黏稠。

預防腦中風，冬日要做好禦寒措施，夏日則要避免處在溫差過大的環境，例如計程車、辦公室、百貨商場等。有些人一上車就將冷氣調到最大，血管在短時間內收縮、擴張，造成血壓不穩定，且神經系統會變得超敏感，恐引發「血管性頭痛」。周中興建議，要多注意室內外溫差，在冷氣房內，可以戴帽保暖、穿薄外套，避開風口直吹。

頭暈應注意 中暑中風初期症狀相似

高溫酷熱難耐，民眾出現胸悶、胸痛、心悸、嘔吐、視力模糊甚至昏倒等症狀，很多人會聯想到中暑。周中興表示，中暑與中風初期的症狀相似，身體脫水而中暑的現象，包括頭暈目眩、容易疲倦、四肢無力；中風徵兆，則包含臉部歪斜、言語溝通障礙、單側肢體突然沒力。二者的初步分辨，應趕緊先量體溫，中暑患者體溫會高達40度以上，對人體傷害極大。

若體溫測量正常，採用「微笑、舉手、說你好」的中風指標評估，是否有嘴角歪斜、手部無力下垂、說話口齒不清，做不到其中一個動作時，要趕緊撥打119送醫。周中興指出，中風要把握黃金治療期，及早打通血管、及早接受復健治療，可以加快功能恢復。

周中興強調，三高是中風的主要危險因子，應做好飲食控制及規律運動，才能遠離疾病威脅。運動後流汗要多喝水，補水對調節體溫、預防中暑和中風有幫助。

夏日中風4原因

1.夏日高溫增加出汗量，若沒有適量補充水分，易增加血液黏稠度，堵塞腦血管。

2.頻繁進出冷氣房，溫差太大易造成血管瞬間收縮、擴張，引發心血管疾病。

3.運動出汗沖冷水急速降溫，對高血壓或慢性病患者，會讓血管急劇收縮，增加心臟的負荷。

4.喝手搖飲加速高血脂、高血糖惡化，高熱量會使身體流失更多水分。

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