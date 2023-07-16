苯巴比妥複方藥 最快9月納管

新北幼兒園餵藥案偵結不起訴，但事件引發國人對苯巴比妥類鎮靜藥物的關注，有鑒於「苯巴比妥」及「氯二氮平」複方製劑可能造成幼童的傷害，衛福部食藥署預告修正「管制藥品分級及品項」草案，將二款藥物納第四級管制藥品，力拚九月上路。

食藥署副署長陳惠芳表示，目前全球多國對苯巴比妥複方製劑及氯二氮平複方製劑，皆無特殊排除列管規定，不過為了強化管理，避免被濫用或不當使用，因此決議納管。

食藥署表示，未來正式公告後，自公告日起，持有苯巴比妥複方製劑及氯二氮平複方製劑的醫療院所，必須依規定申請管制藥品登記證，詳細記載使用量，定期申報。

陳惠芳也提到，此次預告還增加五款複方藥品成分，納入第四級管制藥品，一款納入第三級管制藥品。新增的五款複方藥品成分中，包含安非他命的前驅物「１－苯基－硝基丙烯」，以及新興毒品「喵喵」的前驅物「１－甲基苯基－１－丙酮」。

陳惠芳表示，「１－甲基苯基－１－丙酮」是肌肉鬆弛劑的主要原料藥成分，若列入毒品管理，就無法進口製成肌肉鬆弛劑，因此採取管制藥品的方式管理。

陳惠芳提醒，納入管制藥品品項的成分，若醫藥教育研究試驗者要作為研究使用，也須向衛福部提出申請，核准後才可使用；藥品輸入、輸出、製造、販賣及購買使用等事項，也得遵照管制藥品管理條例規定辦理，否則將受罰。