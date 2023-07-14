快訊

Netflix砍「寄生帳號」更方便？全球新增「轉移使用者」功能 3動作無痛轉換

李玟告別式時間曝光？二姊回應這麼說

高溫35度下務農！嘉義39歲農民坐在田邊棧板上身亡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

世衛將阿斯巴甜列可能致癌物 專家：1天喝9罐健怡可樂才超標

聯合報／ 記者許政榆／台北即時報導
可口可樂Coke ZERO（無糖）阿斯巴甜標示。記者林俊良／攝影
可口可樂Coke ZERO（無糖）阿斯巴甜標示。記者林俊良／攝影

世界衛生組織（WHO）其轄下國際癌症研究機構（IARC）和聯合國糧食及農業組織（FAO）昨發布報告，確定代糖「阿斯巴甜」對人體可能致癌，但由於「證據有限」，因此不會改變每日的容許攝取量。我國專家指出，雖然列為致癌物，但以70公斤成人來說，要超過每日攝取量，一天要喝9至14罐健怡可樂才會超標，一般人不可能喝那麼多。

林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海表示，阿斯巴甜屬於合法人工甜味劑，甜度是一般糖兩百倍，只要使用些許即可達到甜度，且好處是無熱量，因此國內外皆被廣泛運用，包括飲料、口香糖、冰淇淋等食品中，不僅不會發胖，且糖尿病患者也可以食用。

針對IARC將阿斯巴甜列為人類可能致癌物，顏宗海指出，可能致癌物化合物有4種分類，第1級為人類確定致癌物，第2級人類可能致癌物，代表動物實驗顯示致癌、但人類不會；第3級無法分類，第4級不會致癌。而第2級中分為A、B級，2A代表動物實驗致癌證據較強，2B代表人體實驗證據較弱。世衛目前將阿斯巴甜列為2B級致癌物，代表動物實驗有致癌風險，例如增加肝癌等，但人體實驗尚無致癌證據。

顏宗海說，世衛、歐盟目前每日最大安全攝取量（ADI）標準一致，且未做調整，每1公斤體重一天不超過40毫克，以60公斤成人1天不超過2400毫克、70公斤則不超過2800毫克。而美國食藥署FDA認定較寬鬆，每公斤體重一天不超過50毫克，60公斤不超過3000毫克。

顏宗海表示，依照世衛標準，70公斤成人每日安全攝取量，代表健怡可樂要喝9至14罐才會超標，「一般人不可能喝那麼多」，但仍鼓勵民眾健康飲食，尤其夏天期間，建議民眾以白開水攝取最好，成人一天至少要喝2000至2500cc的水，若有戶外運動流汗者則可喝到3000cc，不建議喝過多飲料。

顏宗海提醒，患有先天性罕見疾病苯酮尿症患者，因無法代謝阿斯巴甜，不可攝取任何微量阿斯巴甜，否則會產生神經毒性。

患者 超標 癌症

延伸閱讀

他肌肉疼痛竟差點要洗腎 醫師曝3大警訊當心是橫紋肌溶解症

注意！科技海綿「2用法」易溶出毒 醫示警：增罹癌風險

陽光行動／新竹鳳山溪屢遭汙染 醫界：吸入高劑量將損害身體

BZD安全性遠高巴比妥？ 毒物專家顏宗海說明毒性、機轉

相關新聞

世衛將阿斯巴甜列可能致癌物 專家：1天喝9罐健怡可樂才超標

世界衛生組織（WHO）其轄下國際癌症研究機構（IARC）和聯合國糧食及農業組織（FAO）昨發布報告，確定代糖「阿斯巴甜」...

女打消脂針組織壞死 立委曝：衛福部回「藥安問題去問專家」

北市民眾陳小姐2021年3月為消除腹部脂肪赴醫美診所，在醫師建議下施打消脂針，術後腹部持續腫脹，超過1年後赴醫院檢查，竟...

泰利颱風今晚至明晨形成 氣象局：明晚起外圍環流逼近、水氣增加

菲律賓東方海面今天凌晨2時生成的熱帶性低氣壓，目前逐漸通過菲律賓的呂宋島。中央氣象局預報員謝佩芸指出，預計今晚到明天清晨...

性行為出意外…事後避孕藥服用搶時間 改非處方更便利？

發生不安全性行為後，有民眾會選擇吃「事後避孕藥」作為緊急補救措施。而在我國事後避孕藥屬於處方藥，必須要有醫師處方箋才能購...

基北北桃1200定期票 北市估月底可望達42萬張

TPASS基北北桃都會通1200定期票7月上路，北市最新統計已累積賣出37.4萬，甚至超越1280定期票單月最高販售張數...

FDA核准非處方避孕藥 婦團嘆1原因恐難引進台灣

美國食品暨藥物管理局（FDA）13日批准避孕藥「Opill」可不用處方銷售，將成為美國第一款非處方避孕藥，女性取得避孕藥...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦