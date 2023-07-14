世衛將阿斯巴甜列可能致癌物 專家：1天喝9罐健怡可樂才超標

世界衛生組織（WHO）其轄下國際癌症研究機構（IARC）和聯合國糧食及農業組織（FAO）昨發布報告，確定代糖「阿斯巴甜」對人體可能致癌，但由於「證據有限」，因此不會改變每日的容許攝取量。我國專家指出，雖然列為致癌物，但以70公斤成人來說，要超過每日攝取量，一天要喝9至14罐健怡可樂才會超標，一般人不可能喝那麼多。

林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海表示，阿斯巴甜屬於合法人工甜味劑，甜度是一般糖兩百倍，只要使用些許即可達到甜度，且好處是無熱量，因此國內外皆被廣泛運用，包括飲料、口香糖、冰淇淋等食品中，不僅不會發胖，且糖尿病患者也可以食用。

針對IARC將阿斯巴甜列為人類可能致癌物，顏宗海指出，可能致癌物化合物有4種分類，第1級為人類確定致癌物，第2級人類可能致癌物，代表動物實驗顯示致癌、但人類不會；第3級無法分類，第4級不會致癌。而第2級中分為A、B級，2A代表動物實驗致癌證據較強，2B代表人體實驗證據較弱。世衛目前將阿斯巴甜列為2B級致癌物，代表動物實驗有致癌風險，例如增加肝癌等，但人體實驗尚無致癌證據。

顏宗海說，世衛、歐盟目前每日最大安全攝取量（ADI）標準一致，且未做調整，每1公斤體重一天不超過40毫克，以60公斤成人1天不超過2400毫克、70公斤則不超過2800毫克。而美國食藥署FDA認定較寬鬆，每公斤體重一天不超過50毫克，60公斤不超過3000毫克。

顏宗海表示，依照世衛標準，70公斤成人每日安全攝取量，代表健怡可樂要喝9至14罐才會超標，「一般人不可能喝那麼多」，但仍鼓勵民眾健康飲食，尤其夏天期間，建議民眾以白開水攝取最好，成人一天至少要喝2000至2500cc的水，若有戶外運動流汗者則可喝到3000cc，不建議喝過多飲料。

顏宗海提醒，患有先天性罕見疾病苯酮尿症患者，因無法代謝阿斯巴甜，不可攝取任何微量阿斯巴甜，否則會產生神經毒性。