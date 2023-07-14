45歲女「燒聲」聲帶結構有這問題 靠注射自體脂肪復原了

常見的「燒聲」（聲音沙啞）不理、不治好可能失聲，影響個人心理和社交。奇美醫學中心今天發表「聲帶萎縮致沙啞嚴重，自體脂肪結合PRP喉成形手術」案例，說明以新式微創手術，修復多次治療無效嚴重個案。醫師呼籲民眾養成良好生活作息、適時補充水分。避免抽菸、喝酒、吃辛辣食物等刺激性物質。才能保護好嗓音。

奇美耳鼻喉部主治醫師王俞鈞說， 45歲A女士沙啞問題多次藥物、手術及語言治療，狀況仍然嚴重。只能以氣音勉強與人溝通，講話非常費力，困擾不已。內視鏡檢查發現聲帶結構上有明顯左側萎縮併閉合不全，住院進行「自體脂肪結合高濃度血小板血漿(PRP)注射喉成形微創手術」治療，術後恢復狀況良好，萎縮聲帶變得飽滿，講話變較省力，生活品質改善許多，將長期追蹤。

沙啞、燒聲是常見問題，聲帶過度使用、感染、發炎、結節、息肉、囊腫、萎縮、麻痺、白斑或腫瘤等都可能造成聲帶閉合不全，影響發聲功能。

王俞鈞說，聲帶萎縮其實很常見，聲帶厚度和彈性減少，無法有效地振動產生聲音。聲帶萎縮可能與年齡、荷爾蒙變化、吸菸、慢性發炎有關。

聲帶萎縮常用「聲帶注射喉成形手術」，在聲帶與甲狀軟骨間注射明膠海綿、玻尿酸或自體脂肪，使萎縮聲帶增厚，增加聲帶振動和閉合能力，從而改善聲音品質和強度。

A女士曾注射明膠海綿、玻尿酸，但因非自體填充物較易排斥，治療無改善反而發炎。以自體脂肪填充可維持較久時間，也少有排斥問題。

王俞鈞指出，新的聲帶注射喉成形手術是用自體脂肪結合高濃度血小板血漿（PRP）修復，傷口小。PRP含有高濃度生長因子和細胞因子，可促進組織修復和再生，從自體血液中製作。PRP可刺激聲帶自然修復，也可增強脂肪細胞的存活率和穩定，延長效果持續時間。術後都先禁聲，注意聲帶保養，避免大聲講話、唱歌或說太多話，並避免刺激性食物和抽菸。

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