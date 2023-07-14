台南登革熱311例 市府廣發簡訊警示

台南登革熱疫情進入近年新高峰，昨天累計案例達311例，防治人員一再查獲陽性容器，市府與疾病管制署協商後昨發出細胞簡訊。有議員希望抓出全市積水死角，指出灌溉水利溝遍布永康區住宅區，多數已無灌溉功能，淪為公共衛生三不管地帶，成病媒蚊溫床；市府表示，會增加清淤、預防性投藥。

南市府登革熱防治中心表示，截至昨下午3點，疾管署判定新增12例確診，其中東區6例、仁德區3例、北區2例、歸仁區1例，年齡介於12歲至75歲，今年確診者多半為年長者，50歲以上占61.1%，感染的病例有家庭群聚現象。

台南上次因登革熱發細胞簡訊已是2015年，防治中心擔心目前大雨不斷下，登革熱疫情高峰期還沒有到，市府昨下午3點對仁德區、東區、北區、永康區等區域發布細胞簡訊，提醒「您所在區域有本土登革熱疫情，請做好防蚊措施，主動清除室內外積水容器」等語。

市議員黄肇輝說，現為熱區的永康區戶數近9萬戶、人口約有23.5萬人，過去灌溉水道很多都成為住宅旁的水路，有些管理權責不清楚，雜草叢生、淤積，成為登革熱病媒蚊溫床，強降雨下甚至造成淹水。

黄肇輝也說，水利溝以往原則不加蓋，很容易成為改道上的陷阱，有的水利溝要避開水利局的箱涵，變成必須下挖到箱涵下再排出，容易因泥沙淤積而水滿溢出來，市府應要主動和農田水利署整合，尤其是緊鄰大馬路邊的灌溉溝段，盡速增加安全防護，也要定期清淤。

市府水利局長韓榮華說，已著手與農田水利署溝通整合，針對較具管轄爭議的灌溉溝段來協商增加安全防護措施、水道清淤，有緊急安全疑慮的路段可先向當地公所反映，另部分灌溉水利溝水流平緩易孳生蚊蟲，若發現陽性就會預防性投藥，防治登革熱發生。