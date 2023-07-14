高雄登革熱第2型現3例 增重症風險

高雄登革熱疫情延燒，累計已16人感染本土登革熱，其中13人是第一型登革熱，3人感染第二型登革熱；專家說，先後感染不同型別的登革熱病毒，引發登革熱重症風險大增，最嚴重死亡率達50%。市府繃緊神經，衛生局已發送簡訊通知曾感染登革熱民眾謹慎防蚊。

高市衛生局表示，前天1名家住左營區、在鳳山區展場工作的40餘歲男子確診，是今年高雄第二型登革熱首例，衛生局連夜逐戶疫調擴大採檢165人，昨確認男子的2名同事也感染第二型登革熱。

民生醫院副院長張科說明，登革熱病毒有4種不同血清型，臨床上重複感染不同型登革病毒，可能引發重症，最嚴重死亡率達50%；高雄2014年登革熱大流行，主要是第一型登革熱，2015年多為第二型登革熱。

張科說，今年高雄登革熱病例以第一型為主，但前天開始出現第二型登革熱本土個案，若感染不同型別登革熱病毒，重症風險大增。另外，登革熱患者退燒止痛藥時，須避免阿斯匹靈等非類固醇消炎止痛藥，服用這些藥會引發出血，籲民眾有症狀勿自行服用成藥。

張科表示，登革熱患者發燒，易誤認為染流感或新冠肺炎，差異是登革熱有發燒、頭痛、出疹、肌肉關節痠痛症狀，少有呼吸道症狀，民眾若發現有疑似登革熱症狀，應速到診所就醫快篩。