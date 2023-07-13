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性騷擾防治加重雇主罰則 婦團批評：開罰難抑止 輔導才是重點

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導

台版me too風暴延燒，為了滅火，行政院院會今通過性平三法草案版本，但婦團批評，重點不是加重雇主處罰，而是在於如何協助雇主建立友善職場，政府必須投入資源，建置教育與調查人才資料庫、提供入場輔導機制等，光是加重懲罰，恐怕無法有效抑制性騷擾

現代婦女基金會執行秘書吳姿瑩認為，政院版對於民間版草案基本上毫無回應。現代婦女基金會版本主張國家責任，政府應提供入場輔導機制，但政院版只是用不同法條來加重雇主責任、罰鍰，把性騷擾防治跟處理責任推給民間，卻沒有回應到現實狀況，

吳姿瑩說，提高罰緩充其量只是讓雇主認知到事勢嚴重，但雇主可能還是不知道該如何防治跟處理性騷擾，應加強主管機關責任，輔導雇主才是重點，由政府提供資源跟協助，讓企業能夠落實法令，而不是只要雇主沒做好，就是開罰，否則雇主端的需求還是沒有被滿足到。

婦女新知基金會秘書長覃玉蓉也擔憂，加重處罰是否能真正抑止性騷擾？她指出，很多性騷擾行為都是連續性、持續性，重罰是否就能抑制，讓人大打問號，因為通常會做第一次，就可能會有第二次、第三次。

他批評，政院版法條加重處罰，看起來好像有做事，但就執行面而言，顧及比例原則問題，罰得越重，執法可能越難成立，且就算開罰，也未必能達到抑制效果。

此外，吳姿瑩也批評，雖然政院版提高對性騷擾行為人的民事賠償、加重刑法，但民間版期待的是所有性騷擾行為人都應負起行政責任、受到行政裁罰，但政院版仍未觸及這塊，性工、性平法持續適用行為人行政懲處。她指出，過去被害者很難走民事求償跟刑事刑責，難道現在加重民刑事處罰，大家就會比較願意走民刑事提告？若只是因為身份不同，被害人就不能提起行政申訴，邏輯豈不是很奇怪。

覃玉蓉則強調，防治性騷擾重點應是行政院最後提到的配套措施，但一下要提供給全台上萬家企業資源、服務，短時間內教育訓練與性平調查人才資料庫建置的資源恐怕不到位。她進一步指，性騷事件發生時，調查委員的敏感度很關鍵，否則可能造成被害人二度傷害，因此人才資料庫建置、如何短時間資源到位，是婦團比較關心的，卻沒看到政府提及如何編列預算、如何補足資源及人力。

不過，對於增加最高負責人為行為人時的外部申訴機制，覃玉蓉則給予政院版本肯定，調查期間受害者可申請留職調薪、調查屬實後還可補付工資，立意也很好，但重點還是要看新法施行後的執行成果。

性騷擾 現代婦女基金會 行政院

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