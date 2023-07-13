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夏天想雷射除斑 專業皮膚科醫師這樣建議

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
醫師使用雷射光療幫患者改善皮膚黑色素問題。圖／民生醫院提供
醫師使用雷射光療幫患者改善皮膚黑色素問題。圖／民生醫院提供

膚色不均、發炎後色素沉澱、曬斑、雀斑等皮膚黑色素問題，是許多人的困擾，不少人為了在短時間內達到明顯成效，選擇雷射光療作為治療方式。高雄市立民生醫院皮膚科醫師蔡宗祐說，接受雷射治療前，務必尋求專業皮膚科醫師的評估和建議，確定個別狀況以及適合的雷射光療種類和施打方式，才能到安全且有效的治療。

民生醫院表示，雷射光療利用高能量在極短時間內選擇性地擊碎黑色素，從而改善皮膚黑色素問題。這種治療方法的優勢在於雷射的精準性，對病灶周圍正常皮膚組織的影響較小。在眾多的雷射光療中，釹雅鉻雷射是一種相當實用的選擇，一般在坊間也常被稱為淨膚雷射或柔膚雷射。

民生醫院說，釹雅鉻雷射具有兩種不同的治療波長，分別是532奈米和1064奈米。這兩種波長可以作用在不同深度的皮膚，針對不同的色素問題進行治療。532奈米的波段可以作用在較淺層的皮膚組織，處理淺層的雀斑、曬斑效果優秀，而1064奈米的波段則能夠作用在較深層的皮膚組織，可治療較深層的黑色素病變，改善青春痘、斑點、細紋及毛孔粗大。

民生醫院表示，相比其他雷射治療，淨膚雷射通常具有較低的疼痛感，療程溫和且恢復期短，病患可以進行多次治療，逐漸改善皮膚黑色素相關問題。

奈米 醫師 皮膚科

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