自主管理擬下修5天 出國戴口罩引側目 周玉蔻：我都不怕

暑假旅遊旺季，全球開始頻繁交流，ACIP召集人李秉穎今接受新聞放鞭炮主持人周玉蔻專訪，國內輕症人數雖多，大多經治療都能改善，近期疾管署將公布自主健康管理10天改為5天，今年建議每人至少施打一劑新冠疫苗，後續該怎麼施打，將待國際運用新變異株研發新疫苗後，再做建議。周玉蔻說，她出國發現都沒人戴口罩，但戴口罩還是最有效的方法，她都不怕外國人側目，秀出她堅強的自信。

李秉穎表示，新冠病毒出現以前，流感病毒是最常變異且最容易導致大流行的病毒，誰也沒料到冠狀病毒的變異速度這麼快，成了流感之後，造成世界疫情的病毒。未來短時間內出現類似新冠病毒的新興病毒，其機率非常小，這類新興病毒一開始都是將動物作為宿主，人類有吃野生動物的習慣，病毒寄宿到人類身上後不斷突變，而感染到其他人類，造成流行。

李秉穎表示，最近疫情再起，與解封有一定的關係，但與更具有免疫逃脫效果的變異株XBB關聯更大。今年初建議國人今年每人至少接種一劑「次世代疫苗」，國際上已經建議不要再施打原始株的疫苗，全球大部分的疫苗廠都在研發XBB的次世代疫苗，在沒有新的疫苗之前，暫時不會再建議施打疫苗的族群。

台灣目前的感染性疾病，不只有新冠肺炎，流感、腸病毒、腺病毒等都在流行，甚至還有霍亂。李秉穎說，台灣這次的本土霍亂「一定不會造成大流行」，而且造成的來源一定是水產品，過去台灣曾有霍亂流行地區，養殖鱉池被外來魚種汙染，造成鱉池完全報銷，霍亂弧菌存在於水中，難以完全消除，後續處理則是該鱉池不得再使用，目前台灣已經沒有本土性霍亂，此次事件，他高度懷疑有人走私水產品所致。

周玉蔻說，指揮中心宣布可以出國後，她去了以色列耶路撒冷，還到了歐洲，一路上幾乎都沒有人戴口罩，只有台灣人戴，上飛機看到戴口罩大多都是台灣人。李秉穎說，戴口罩還是最好防範感染性疾病的方式。周玉蔻對國人喊話「大家出國還是要戴口罩」，像她戴口罩都不怕別人側目，她都展現出「堅強的自信」。

李秉穎表示，如果現在感染新冠肺炎，快篩兩條線，仍需要遵守自主健康管理10天的規定，不過近期疾管署將會下修該規定，從原本的10天改為5天。