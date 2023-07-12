嘉義東石體驗烤蚵…男童臉頰遭「炸掉一層皮」 母心疼

自助烤蚵很好玩，但在大快朵頤之際，不可忽視暗藏的風險！有一名媽媽上網發文呼籲家長們真的要小心，她表示日前全家到嘉義東石遊玩，在體驗烤蚵時，突然蚵仔爆炸，把兒子的臉給炸傷了！網友經驗分享「烤太乾真的會爆啊」。

有一名媽媽在臉書社團「爆廢公社二館」上發文表示，日前帶著全家一起到嘉義東石一間很有名的烤蚵店，體驗自助烤蚵，結果烤到一半，鮮蚵的殼突然炸噴到了兒子的臉頰，把臉頰給炸掉一層皮，她立馬帶兒子去沖水、擦藥，整件衣服滿是蚵的囊，讓她非常心疼。

這位媽媽表示，她不是想討拍，單純只想跟家長們分享這個警惕，烤蚵時真的要很小心，原先也不知烤蚵竟然有暗藏這樣的風險！

這篇文章迅速引起熱烈討論，許多人紛紛關心表示「好可怕」、「炸彈砢仔」、「可憐的孩子，好險年紀小復原力很強，應該不會留疤，但肯定會痛一陣子」、「經一事，長一智，烤蚵必須要有鹽水蜂炮等級的防護」、「謝謝分享，祝孩子早日康復」、「以後烤蚵要戴安全帽」、「謝謝媽咪分享，希望帥迪迪不要留疤」。

不過，有網友質疑「這個竟然會爆炸？」，有很多網友回覆「密閉、受熱、高壓、炸開」、「水氣半密閉蒸發過程中一定會有噴濺的存在」、「其實，這是常識」、「牡蠣跟蛤都會，要小心！」、「水泥遇火燒就會爆了，蚵殼當然也會爆」、「這是基本常識」、「很多食物過熱、過熟都會爆，這是常識，並不是只有烤蚵仔會爆汁噴濺」、「小孩子不要離火太近，烤什麼都一樣」。

也有不少網友經驗分享「我自己一個人烤蚵仔也被炸過還噴到眼睛」、「我上次也是被噴，而且很燙，小朋友要小心」、「我自己也被炸過，真的超痛，希望弟弟趕緊好起來」、「烤太久了，一般烤到開殼就差不多可以吃了，再烤下去裡面乾掉，就很容易爆開」、「烤過頭，殼才會炸，稍微開口就可以撬開了」、「無意中有看過烤蚵仔有小爆過，自然不會去近看烤的東西，包括香腸也是」、「所以烤的時候，開口不能朝人」。