登革熱延燒 台南急設曾文溪防線

台南本土登革熱疫情蔓延到全市人口最多的永康區，昨天永康再增6例確診，市府登革熱防治中心緊急開會決定設「曾文溪防線」，曾文溪以南、鹽水溪以北6個區預防性噴藥；市長黃偉哲也證實，今年台南疫情源頭為泰國移入病例所傳播。雲林縣昨也新增3個病例，都有古坑鄉荷苞村桐花公園活動史。

南部登革熱擴及台南、雲林、高雄、屏東4縣市，有2名併發重症個案，疾管署防疫醫師林詠青說，雲林案例罹患肺炎，病情穩定，從加護病房轉至一般病房，但台南個案意識不清，目前仍在加護病房接受治療。

市長黃偉哲昨受訪說，台南今年首例是6月中旬成大醫院診斷出登革熱，因兩周內沒出國被判斷為今年台灣本土第1例，此首例與1名加拿大人今年4月初泰國入境後在台南發現確診，兩人基因比對發現相同，因此確定是境外移入之後潛伏社區隱性感染爆發的本土案例，「境外移入與本土案例只是一線之隔」，疫情今年相對嚴峻，市府會負起責任做好。

台南截至昨下午3點新增19例，包括永康區6例、仁德與東區各有5例、北區2例、歸仁區1例，年齡介於21歲至95歲，累計達286例。

南市府防治中心表示，目前多數疫情發生在鹽水溪以南的行政區，但全市民眾頻繁移動，病例中就有多例在永康、仁德工作，但住在新化、善化，決定設立冷區防線預警機制，以鹽水溪以北、曾文溪以南的行政區，包括新市、安定、善化、歸仁、關廟、新化區為第2道防線，加強孳生源密度調查，動員社區巡查清除，孳清後病媒蚊指數仍升高不降的，進行戶外化學防治。

雲林昨增3例確診病例，包括古坑鄉荷苞村1例、斗六市公正里1例、台西鄉海口村1例，都有荷苞村桐花公園活動史，全縣累計22例。由於確診病例都有桐花公園活動史，市府呼籲，有去過該地區的民眾若出現相關症狀，應盡速就醫。