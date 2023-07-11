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獨／北市立醫院史上第一人 璩大成一步一腳印從基層醫到總院長屆退

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
台北市立聯合醫院總院長璩大成今年屆齡退休。圖／北市聯醫提供
台北市立聯合醫院總院長璩大成今年屆齡退休。圖／北市聯醫提供

台北市立聯合醫院總院長璩大成今年屆齡退休，他分享25歲國立陽明醫學院醫學系醫學畢業、服完2年兵役，27歲進入北市和平醫院（現為聯醫和平院區）擔任住院醫師，從一而終，很感恩與大家一路努力，最後接任總院長屆齡退休，直呼「大概是市立醫院體系的歷史紀錄，前無古人，後不知道有沒有來者。」

他肯定聯合醫院是一家很好的醫院，不只代表政府，甚至是醫界對病人的初心與照顧，但公家醫院受到很多限制，也心疼地說「聯醫的同仁真的值得大家多愛護。」醫院是以人為中心，第一個核心是病人、第二為其家屬，如今加上也需要被照顧的醫護人員，以及第四個整個社會，如此才能達到平衡。

璩大成提及台大醫院院長吳明賢曾分享「急、重、難、罕」病患的服務精神，璩指出，各界會覺得聯醫好像輸人家醫學中心，起初他有點不服氣，因為聯醫「急、重」不輸給任何人，急診速度夠快、偶爾跟其他醫院大家一樣沒床，重則是ICU、裝葉克膜急救的能力也不輸。

他後來服氣的原因在於其他2字，尤其是「罕」，要把罕見疾病納入日常生活，「難」不見得是醫療上的難，而是人性上的難，跨科整合合作都是聯醫可再努力之處。

「我對聯合醫院是充滿信心」，璩大成相信在大家照顧和努力下，聯醫會更上一層樓，也期許能達到醫學中心水準的區域醫院，做好醫療本業、提升服務水準，並維持走進社區，強化「出、居、長、安」的病人照顧，包含出院準備、居家服務、長照、安寧。 

今年65歲屆齡退休，璩大成笑說要頤養天年，「讓我的大腦喘息一下」，也強調會繼續服務社會，與獅子會、扶輪社等公益團體合作。

衛生局長陳彥元分享，他20多歲在和平醫院擔任住院醫師8個月，就知道璩大成對於社會貢獻之大，當時2003年北市府面臨SARS抗疫，璩是少數願意投入前線的醫事人員。

「他是聯醫史上第一個科班出身接院長」，陳彥元提及與璩大成相識於台北市醫師公會，後來接任衛生局長，兩人因著聯醫而有更多互動，進而更了解他為人處理與領導風範。璩過去對於台北市醫藥體系的貢獻功不可沒，尤其蔣市府推動500床、苯巴比妥事件，如今他屆齡退休，仍是北市府推動醫藥衛生政策可倚重的重要前輩。

璩大成1983年畢業於國立陽明醫學院醫學系，踏入職場仍求學精進，陸續取得陽大神經科學研究所碩士、國立台灣大學醫療機構管理研究所碩士與陽大公共衛生研究所博士。1985年進入北市仁愛醫院外科擔任住院醫師、神經外科住院總醫師、副院長，以及和平醫院院長、中興醫院院長、北市聯醫總院長。

璩大成曾是和平醫院院長，2003年SARS期間抗疫有功。本報資料照片。
璩大成曾是和平醫院院長，2003年SARS期間抗疫有功。本報資料照片。
北市聯醫總院長璩大成（右）今年屆齡退休，是市立醫院體系第一個科班出身接院長的醫師，台北市衛生局長陳彥元肯定其對於台北市醫藥體系的貢獻功不可沒。記者林佳彣／攝影
北市聯醫總院長璩大成（右）今年屆齡退休，是市立醫院體系第一個科班出身接院長的醫師，台北市衛生局長陳彥元肯定其對於台北市醫藥體系的貢獻功不可沒。記者林佳彣／攝影

醫學院 璩大成

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