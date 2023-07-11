數位醫療科技／雲端有醫療 給付標準有望翻轉

醫療新科技是否納入健保，需考慮安全、有效、相對療效、品質、倫理及法律等因素。衛福部健保署副署長李丞華指出，以透析為例，年輕慢性腎臟病人若自我照顧能力好，為避免生活、工作受洗腎影響，多鼓勵腹膜透析，若納入ＡＰＤ進行居家透析，再串聯至ＲＰＭ遠端服務，重點是考量疾病照護品質是否提升。

李丞華指出，健保若要納入串聯居家透析（ＡＰＤ）的ＲＰＭ遠端服務，台灣腎臟醫學會可向健保署提案說明，系統如何促進洗腎病人資料收集、回饋、警示，及對病人的幫助，甚至增加選擇居家透析的誘因，並於透析協商會議討論。

李丞華指出，腎臟病盛行率增加，目前腎臟捐贈數不多，患者常需進行血液或腹膜透析治療，健保給付透析治療一年約五百億元，照顧約十萬名洗腎病友，對於洗腎方面的新醫療科技發展，可以擬定相關試辦計畫，採取多元、彈性方式，貼近病人與醫護人員需求。

國立成功大學附設醫院內科部副主任宋俊明指出，基於病人安全基礎，醫療服務提供者的角色應持續精進，投入新科技介入的未來趨勢，健保考量以醫事服務費增加誘因，提升整體醫療服務品質。

「隨著新醫療科技發展，除輔助醫護團隊進行治療外，可將時間、人力、物力、醫療資源等做最有效利用，這些都是有價值的。」宋俊明指出，高齡社會，年長者愈來愈多，病情也會愈來愈複雜，如果醫護人員可藉由新醫療科技減輕照顧壓力，或有更多時間專注其他醫療重點項目。

財團法人醫院評鑑暨醫療品質策進會執行長王拔群認為，ＲＰＭ可收集數據並分析，對個管確實有助益，但並非他定義的新醫療科技。他指出新醫療科技應具備創新醫療環境的特質，並有營運模式，健保投資也應思考如何翻轉現況，提升整體醫療價值，把腎病照顧導到國家希望的方向，彰顯新科技價值。醫策會「以病人為中心」的全人照顧，透過醫院認證提升醫療品質，為了讓病人有更好的生活品質，健保財務應提供誘因，提升洗腎照顧品質。

王拔群強調，現在的健保給付思維以疾病治療為主軸，醫療保健的給付邏輯應以「投入研發、創造價值」為重點，將資源放在可創造更大效益之處，並盡量增加財務誘因，才能讓新科技的運用朝更正向、永續的目標前進。