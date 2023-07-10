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罐裝蔬果不健康？ 專家：飲食觀念誤導

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
研究發現，新鮮或冷凍的蔬果的營養成分差不多，只是要注意產品是否含有過多的額外添加物。（Photo by Marco Verch Professional on Flickr under C.C. License）
研究發現，新鮮或冷凍的蔬果的營養成分差不多，只是要注意產品是否含有過多的額外添加物。（Photo by Marco Verch Professional on Flickr under C.C. License）

【台灣醒報記者簡嘉佑台北報導】

「植物奶更健康？」「冷凍水果營養已經流失？」健康飲食風潮仍有許多知識誤區。學者舉例說，像是植物奶風潮興起，甚至有人用來取代牛奶，但牛奶的蛋白質含量其實更高，且植物奶有時含有過多添加物，反而不利於人體；有人因為怕胖就拒絕所有攝取脂肪，其實是常見的錯誤觀念。

罐裝蔬果更健康

紐約時報》報導，隨著網路發達，資訊傳遞也更加迅速，但其中卻參雜了不少錯誤訊息，尤其在健康飲食方面，更有許多假消息，如「素食缺乏蛋白質」、「不含脂肪的食物更加健康」等，都是常見的錯誤觀念。

美國農業部營養安全和健康部門主任布萊奇舉例說，「新鮮蔬果比罐裝或冷凍的健康」就是一個常見的錯誤觀念，研究發現，新鮮或冷凍的蔬果的營養成分差不多，意味著「冷凍蔬果不僅健康，且更方便保存，還能夠省錢」。

但他也提醒，大家會認為罐裝蔬果不健康的原因，是因為許多市面上的罐裝蔬果添加了額外的糖份或鈉，所以民眾挑選此類商品時，應仔細閱讀營養標籤。

「所有的脂肪都不好，也是常見的誤區，」加州大學洛杉磯分校醫學助理教授蘇瑞普迪說，雖然許多反式脂肪或飽和脂肪會增加民眾心血管疾病的風險，但富含於堅果、植物油當中的不飽含脂肪，反而有助於降低疾病風險，且脂肪也是吸收特定營養物質的重要媒介。

植物奶沒比較營養

前美國農業部部長梅里根直指最近興起的植物奶說，許多人認為植物奶比牛奶更有營養，但就成分而言，每杯牛奶內就含有8公克的蛋白質，反觀植物奶可能只有2到3公克，且植物奶有時候會添加過多的糖分，反而有害健康。

此外，馬鈴薯因為薯條的原因常常遭到詬病，認為是致胖的罪魁禍首，但約翰霍普金斯居住未來中心公共衛生項目的成員阿爾特瑪表示，馬鈴薯營養其實相當豐富，富含維他命C、纖維素等營養物質，致胖的主要原因是製作方法，而非馬鈴薯本身。

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反式脂肪 健康飲食

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