訂錯機票害24人滯留印度 旅客怒控旅行社引導簽這文件
一名女網友於網路論壇《Dcard》表示，6月下旬參加知名旅行社到印度8日遊行程，不料卻因旅行社訂錯機票，全團24人被迫滯留當地，領隊還意圖引導簽署「旅遊期間行程變更同意書」，返台後嘗試聯繫客服卻被當皮球踢。對此，該旅行社表示，因作業疏失導致行程延後返台，將賠償每名旅客一日團費，及衍生的請假薪資、保險、通訊費用等額外損失。
網友指出，她6月下旬報名參加知名旅行社到印度8日遊，原以為可以無腦跟團開心玩，沒想到卻是一場惡夢的開始。在最後一天抵達德里機場時，在機場外的電子機票檢查關口被攔下，檢查人員告知機票已經過期，班機早就飛走了。根據航空公司電子機票顯示，旅行社訂的機票比預定返台的時間早一天，也與行程表不符，全團24人就這樣站在機場外乾等，最後被告知將滯留德里一日。
她表示，當時眼看旅平險及不便險將到期、網路即將用盡，在台家人可說是心急如焚，也讓周一本該回公司上班的大家被迫向任職的公司請假一天，對公司與主管都難以交代，而旅行社當時針對這幾點並未提供協助，僅於隔天安排臨時行程及餐食安撫。
她指出，原先大家都很耐心等候旅行社處理，沒想到過程中領隊又以「為保障團員權益」為由，意圖欺騙團員簽署因「機位調度」導致延後一天返台的「旅遊期間行程變更同意書」，當下全團立刻拒絕簽署，回台後至今也沒收到任何來自旅行社的主動關心及道歉。嘗試聯絡業務、領隊及客服都被當皮球踢。
該旅行社說，該團因作業疏失導致行程延後返台，公司深感歉意。後續將依國外團體旅遊定型化契約約定，因可歸責於旅行業之事由致行程延誤，賠償每名旅客一日團費，以及旅客衍生的請假薪資、保險、通訊費用等額外損失，並會持續與旅客積極協商。
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