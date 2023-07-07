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拚打詐 政府簡訊改3碼 年底前上路

聯合報／ 記者馬瑞璿王聖藜／台北報導
數位部長唐鳳指出，目前正在跟行政院討論，未來，各級政府機關、各部會發出簡訊通知時，不會再用現行的「十碼」電話號碼，而會改用「三碼」簡訊，這項新政策預計年底前上路。圖／數位部提供
數位部長唐鳳指出，目前正在跟行政院討論，未來，各級政府機關、各部會發出簡訊通知時，不會再用現行的「十碼」電話號碼，而會改用「三碼」簡訊，這項新政策預計年底前上路。圖／數位部提供

詐騙簡訊橫行，數位部長唐鳳昨天表示，目前正與行政院討論，未來各級政府機關、各部會發出簡訊通知時，不會再用現行的「十碼」電話號碼，改用「三碼」簡訊，這項新政策預計年底前上路。

坊間不時傳出詐騙集團用「繳汽車燃料費」、「繳稅」等簡訊詐騙民眾，尤其生成式ＡＩ蔚為風潮，點進去詐騙簡訊網頁，幾乎和真的一模一樣，讓許多民眾差點上當。

唐鳳表示，數位部決定從發訊端開始控管，舉例來說，疫情期間，政府單位使用一九二二、一九一九、一九八八等「四碼」簡訊，民眾一看到，就會知道這是政府傳來的簡訊，因為只有政府能使用「四碼」簡訊。

數位部正與行政院討論，未來各級政府機關、各部會發出簡訊時，不會再用現行的「十碼」電話號碼，而會共用「三碼」簡訊，「如果民眾看到提醒你要繳錢的簡訊號碼是十碼，那就是詐騙，我們要透過這樣的方式降低大家的認知成本、更易區分簡訊內容是不是政府所發的簡訊，而政府發的簡訊也不會再被誤認為是詐騙」。

另外，法務部昨天召開跨部會打詐會議，邀集金管會、數位部等相關機關代表討論如何規範人頭帳戶的具體作為。法務部認為，從源頭遏止帳戶濫發，有助打擊詐欺犯罪，金管會建議應保留有薪資收入者基本使用帳戶的權利。會中決議各機關共商計議研擬子法條文，訂兩周後再開會討論。

針對網路帳戶如何設限，金管會認為，目前洗錢帳戶有「警示」機制，應依帳戶申請人個案風險評估，與洗錢防制法規定調和，不可過於嚴苛，避免影響帳戶使用人權利。數位部指出，第三方支付業者有一萬四千家，可採行登錄制度，建議若業者已建有反洗錢機制，即許可核准申辦虛擬帳戶，並以「劣幣驅逐良幣」方式淘汰隱藏犯罪機率高的從業者。

法務部官員回應，會中雖然各機關意見不一致，但彼此有高度共識，相關公務機關將提出子法意見，融和之後再訂出正式的執法版本。

詐騙集團 數位部 洗錢防制法

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