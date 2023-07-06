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帶毛孩環島！這4間旅店送毛寵禮包、專屬備品免費拿

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
即日起至8/31暑假期間於台北、墾丁、花蓮指定館別入住，享「毛起來玩」好禮三重送。圖／小鹿文娛提供
即日起至8/31暑假期間於台北、墾丁、花蓮指定館別入住，享「毛起來玩」好禮三重送。圖／小鹿文娛提供

暑假不想讓毛孩孤單顧家，帶著環島又擔心飯店沒著落？小鹿文娛攜手台灣在地品牌「汪喵星球」，即日起至8/31推出「毛起來玩」好康三重奏，不僅可以和寵物一起入住旅店，享受甜蜜時光，還享有三大超值好禮。參與這項計畫的4間寵物友善旅店分別為台北「路境行旅」、墾丁「小迷鹿」、「小迷鹿．艾米會館」、花蓮「路徒行旅 東大館」。

「好禮三重奏」第一重，預定寵物房，攜帶毛孩入住並加入會員，即享專屬汪汪／喵喵迎賓禮包；第二重，喵喵全套備品，貓砂盆、貓砂、貓砂鏟等備品，帶貓咪出門不用再大包小包；第三重，拍照打卡再送限量好禮。

台灣品牌「汪喵星球」是此次合作單位，在寵物迎賓禮包部分，「汪汪禮包」提供開封即食的美味餐包，貼心的照顧旅行中的狗狗，因應出門補水、環境適應的突發狀況，提供紓壓胺基酸和寵物牛乳；「喵喵禮包」則提供滿滿原肉、營養補充的副食罐，還有紓壓胺基酸讓貓咪快速放鬆，超適合旅行，最後還有台灣小吃貓草包造型吸睛，可讓貓主子盡情放鬆玩耍。

在客房內，也準備的貓咪專屬備品，包括可愛的小白鯨貓砂盆、落沙墊，還有可除臭的米粒型豆腐砂，搭配獲獎的貓砂鏟；而「打卡禮」則是限量贈送超受歡迎的「寵物濕巾」。贈品數量有限，借完／送完為止。

4間寵物友善旅店中，暑假國旅墾丁「小迷鹿」適合包層，有遼闊草地，可以盡情奔馳放電；墾丁「小迷鹿．艾米會館」是超夯的包棟旅店，還有KTV可盡情歡唱；台北「路境行旅 府前館」地點方便，可穿梭城市巷弄探索城市；花蓮「路徒行旅 東大館」鄰近絕美山海。

活動自即日起至8/31，相關資訊可查：https://www.fawn-group.com/news.php?ID=112。

墾丁「小迷鹿」藍海四人房，可與毛孩一起入住，還可包層與好友一起享受BBQ。圖／小鹿文娛提供
墾丁「小迷鹿」藍海四人房，可與毛孩一起入住，還可包層與好友一起享受BBQ。圖／小鹿文娛提供
除汪汪禮包與喵喵禮包外，貓咪入住還備有專屬備品，寵物也能一起放暑假。圖／小鹿文娛提供
除汪汪禮包與喵喵禮包外，貓咪入住還備有專屬備品，寵物也能一起放暑假。圖／小鹿文娛提供
暑假限定「汪汪喵喵禮包」，提供毛孩健康又美味的迎賓禮。圖／小鹿文娛提供
暑假限定「汪汪喵喵禮包」，提供毛孩健康又美味的迎賓禮。圖／小鹿文娛提供

寵物 貓咪 墾丁

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