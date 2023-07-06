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冒充鱈魚專家教分辨／比目魚多斜切 巴沙魚無紋路

聯合報／ 記者彭宣雅／台北報導

對於市面上不少魚產品標示不符，包括像是油魚混充為鱈魚、巴沙魚混充為多利魚等低價魚混充為高價魚販售的現象，學者坦言，光憑肉眼辨識真的非常難，若非業界的人，一般民眾難以辨別，但仍有些小技巧可供參考。

台灣鯛協會理事長、嘉義大學水生生物科學系助理教授郭建賢表示，巴沙魚、台灣鯛、鱸魚等，切片後，看起來都白白的，光用肉眼觀看，確實很難分辨誰是誰。

郭建賢說，巴沙魚就是鯰魚，市售一公斤才一三五元，其身形為長條狀，因此處理過後的巴沙白魚肉會是長條形，完全沒有魚肉的紋路；而吳郭魚、鱸魚是一般魚的體型，做成冷凍魚片是片狀的，且吳郭魚肉會有很明顯的格紋，鱸魚則沒有。

郭建賢說，通常鱈魚會輪切成圓形販賣，肉質細緻，但價格非常貴，一公斤要價逾千元；比目魚因身形是扁的，無法輪切成圓形，所以會切成斜的出售，一公斤約四二○元。

食藥署表示，俗稱的「圓鱈」其實是「鱸形目」另稱為智利海鱸；俗稱的「扁鱈」則是「碟形目」也稱為大比目魚，依規定只有「鱈形目」的魚能夠標示為鱈魚，其餘則只能標為「智利海鱸、大比目魚」或加註「俗名：圓鱈／扁鱈」。

智利 吳郭魚 食藥署

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