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苗縣今年已出現7例流感重症 衛生局籲落實防範措施

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣今年已出現7例流感重症，縣衛生局強調國內目前仍處流感高原期，籲請鄉親落實防範措施。聯合報資料照片
苗栗縣今年已出現7例流感重症，縣衛生局強調國內目前仍處流感高原期，籲請鄉親落實防範措施。聯合報資料照片

苗栗縣今年以來已出現7例流感重症，苗栗縣衛生局表示依疾管署資料顯示，國內目前仍處於流感高原期，呼籲鄉親落實勤洗手及咳嗽禮節，如有發燒、咳嗽等類流感症狀，請落實戴口罩及生病不上課、在家休息等措施，如出現流感危險徵兆請盡速就醫，及早治療。

衛生局長張蕊仙表示，這次流感季從去年10月起截至今年7月3日，全國流感併發重症病例累計349例，年齡層以65歲以上長者居多，占了49%，其中87%未接種這季流感疫苗、81%具慢性病史；其中死亡68例，81%未接種這季流感疫苗，94%具慢性病史。

衛生局表示，苗栗縣今年已有7例流感重症，都屬A型流感，現已痊癒出院，隨著新冠情趨緩，各項防疫措施已鬆綁，但流感等呼吸道疾病仍活躍，請鄉親仍要做好手部衛生與咳嗽禮節，落實勤洗手、有發燒、咳嗽等類流感症狀戴口罩及生病在家休息等措施。

如出現呼吸困難、急促、發紺缺氧等危險徵兆，請盡速就醫，並配合醫師指示服藥，降低併發重症風險，尤其自身及親友為65歲以上長者、嬰幼兒、高風險慢性病人及孕婦等流感高危險群，應特別留意健康狀況。

衛生局提醒醫師，如遇病人符合公費流感抗病毒藥劑用藥條件，不需流感快篩，即可開立公費藥劑，以掌握治療黃金時間，降低重症風險。公費流感抗病毒藥劑目前延長擴大使用條件「有類流感症狀，且家人、同事、同班同學有類流感發病者」，適用期至7月31日止，請大家共同落實防疫作為，保護自己及家人及社區健康。

類流感 衛生局 咳嗽

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