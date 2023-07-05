快訊

李靚蕾「沒拿一毛錢」駁奪龐大財產 反咬王力宏房子根本沒過戶

池上不再有「金城武樹」？台東縣府告知恢復原名 地方大反彈

馬斯克邀祖克柏鐵籠格鬥 煞有介事還是另類宣傳？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

買魚小心「以假亂真」 消基會檢測5成鱈魚遭低價魚混充

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
消基會3月間在新北市及台中市傳統市場、量販店及網路電商，購買品名為「鱈魚」的樣品4件，經魚種測試發現有2件並非鱈魚，「魚目混珠」現象達五成。圖／消基會提供
消基會3月間在新北市及台中市傳統市場、量販店及網路電商，購買品名為「鱈魚」的樣品4件，經魚種測試發現有2件並非鱈魚，「魚目混珠」現象達五成。圖／消基會提供

你買的鱈魚真的是鱈魚嗎？鱈魚價格較貴，市面經常出現以較便宜的魚種混充鱈魚販賣，如油魚混充為鱈魚，連五星級飯店自助餐都曾出現此一亂象。消基會3月間在新北市及台中市傳統市場、量販店及網路電商，購買品名為「鱈魚」的樣品4件，經魚種測試發現有2件並非鱈魚，「魚目混珠」現象達五成。

消基會董事長吳榮達表示，會將此次檢驗發現標示不實的商品，發函給主管機關；業者違反食安法第28條規定，可處新台幣4萬元至400萬元罰鍰。

消基會此次檢測的4件鱈魚樣品，3件生鮮，1件為加工樣品，樣品經DNA萃取後進行魚種鑑別，發現2種與標示和宣稱內容不符。其中一款品名標示為「格陵蘭鱈魚」、一款商家口述是「鱈魚」，鱈魚魚種鑑別結果均為陰性，恐違反《食安法》第28條標示不實。消基會檢驗長凌永健表示，這2件「混充鱈魚」的商品與其他鱈魚商品相比，價格只有8分之1。

吳榮達指出，有消費者反應購買「鱈魚」，食用後發生腹瀉排油的窘況。在自助餐店、鐵板燒也常見「鱈魚」品項，經過調味或油炸後販售，吃了這道「鱈魚」卻有排油現象。這是因為消費者購買的不是真的「鱈魚」，是一種品名被冠上「鱈」字，實名為「蛇鯖」（俗稱「油魚」）的魚類，「油魚」在生物學上屬於「鯖形目」，在部分國家甚至是不能食用的品項，因為在這個魚體中含有人體無法消化的臘脂，部分消費者食用後可能會發生腹瀉排油。

鱈魚一般是指大西洋鱈、太平洋鱈、格陵蘭鱈、阿拉斯加鱈等「鱈魚目」，但市場走一圈，很多「比目魚」標示為「扁鱈」，讓消費者誤以為是鱈魚；還有少數宣稱是「圓鱈」的魚種，其實就是售價便宜很多的「油魚」。

消基會社長許宏宇表示，「圓鱈、扁鱈」其實和「鱈魚」是不同的魚種。食藥署規定，自2017年1月1日起，如果商品以特定的魚種名稱作為品名，產品內容物應確實含有品名所宣稱之特定魚種。「圓鱈、扁鱈」未依前述規定標示清楚而使消費者誤解為「鱈魚」，恐違反食安法第28條規定，可處新台幣4萬元至400萬元罰鍰，商品須依第52條限期回收改正。消基會會將此次檢驗發現標示不實的商品，發函給主管機關。

另外，多利魚（或稱魴魚）與巴沙魚（或稱鯰魚）也有「混魚」的現象。尤其是切片狀態的商品，無法由外觀判斷。巴沙魚經常被混充為多利魚販售，其實兩者為不同魚種，價格有落差、口感也不相同。

消基會此次也針對網路電商標榜品名為「多利魚」、「巴沙魚」、「鯰魚」或「兩種品名同時標示」的商品，進行品名調查、魚種鑑別試驗。調查發現，2件電商購買的巴沙魚、多利魚產品，雖然實際購買後在商品標示都是寫鯰魚，沒有混充情況，但網頁上都採多種魚類品名並列方式，會讓消費者誤會買到多利魚。

許宏宇表示，對於網頁上採不同魚種並列方式是否違法，消基會會請主管機關進一步認定，並輔導業者做清楚的標示。

消基會指出，建議主管機關應搭配圖示向消費者進行宣導魚種的正確名稱，尤其是切片後的魚排，可配合圖示，讓消費者在購買時可以自行判斷真偽。此外，主管機關應對傳統市場及網路電商等，進行宣導教育及規範，讓業者能有正確資訊可以提供給消費者正確魚種名稱，避免消費者購買到不適合自身食用的商品。

針對業者，消基會呼籲，業者應對自家販售的魚種名稱應有正確的認識，避免品名標示錯誤而不自知，讓消費者誤會，造成消費糾紛。販售業者應正確標示並揭露產品訊息，不得有不實、誇張或易生誤解之情形。

至於如何分辨真魚假魚，吳榮達表示，魚類切片後很難從外觀判別，消費者可多從商品標示成分、價格做判斷。

消基會3月間在新北市及台中市傳統市場、量販店及網路電商，購買品名為「鱈魚」的樣品4件，經魚種測試發現有2件並非鱈魚，「魚目混珠」現象達五成。圖／消基會提供
消基會3月間在新北市及台中市傳統市場、量販店及網路電商，購買品名為「鱈魚」的樣品4件，經魚種測試發現有2件並非鱈魚，「魚目混珠」現象達五成。圖／消基會提供

消基會 主管 電商

延伸閱讀

加拿大全牛進口拍板 消基會舉兩事證「嚴正反對」籲全民拒買

買「胖達人」麵包獲賠5.3倍 消基會：好市多A肝莓補償不合理

駁消基會美豬「洗產地」說 食藥署：市佔率低難看到

消基會質疑進口美國豬肉哪裡去了？ 農委會來解惑

相關新聞

範圍擴大！ 氣象局發14縣市高溫資訊 屏東、花蓮飆38度

氣象局上午11:28發布高溫橙色資訊，包括北北基等14縣市都恐36度，屏東縣、花蓮縣恐飆38度，呼籲民眾防中暑。

是汗毒？新買內褲破成蜂窩狀太驚悚求解 網歪樓：怎麼戳的？

經檢測，人類的汗水的酸鹼值是PH4，專家也說汗酸的確會讓一些品質有瑕疵的衣物產生危害，而人體每天都會流汗，不想讓汗酸影響身上的衣物，最好隨時擦乾汗水。日前有網友發文表示，內褲破成蜂窩狀，不知是內褲材質的問題，還是自己的汗水有腐蝕性？引發網友熱議。

買魚小心「以假亂真」 消基會檢測5成鱈魚遭低價魚混充

你買的鱈魚真的是鱈魚嗎？鱈魚價格較貴，市面經常出現以較便宜的魚種混充鱈魚販賣，如油魚混充為鱈魚，連五星級飯店自助餐都曾出...

新冠XBB.1.5侵襲宜花東影響最大 陳秀熙估計疫情七月中降溫

台大公衛流病與預醫所教授陳秀熙研究團隊今提醒新冠中重症分布會受到城鄉差異等因素影響；同時，陳秀熙表示，中重症以及死亡等指...

全家去日本「東京市區1日遊」怎麼玩？ 林氏璧曝「超精實行程」

暑假來臨加上疫情趨緩，不少人會出國旅遊。林氏璧的大學同學全家要去東京，但上次去是快30年前的事，因此林氏璧分享，去日本旅遊「只待在東京市區一天」，該如何安排行程及建議去哪裡。

遭投訴2件行李多收210元 統聯客運：有公告且經公路總局核准

有民眾向媒體投訴，搭乘統聯客運攜帶2件行李，因2個行李箱28吋、24吋總計超過15萬立方公分，遭加收行李費210元，他不...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦