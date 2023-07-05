買魚小心「以假亂真」 消基會檢測5成鱈魚遭低價魚混充

你買的鱈魚真的是鱈魚嗎？鱈魚價格較貴，市面經常出現以較便宜的魚種混充鱈魚販賣，如油魚混充為鱈魚，連五星級飯店自助餐都曾出現此一亂象。消基會3月間在新北市及台中市傳統市場、量販店及網路電商，購買品名為「鱈魚」的樣品4件，經魚種測試發現有2件並非鱈魚，「魚目混珠」現象達五成。

消基會董事長吳榮達表示，會將此次檢驗發現標示不實的商品，發函給主管機關；業者違反食安法第28條規定，可處新台幣4萬元至400萬元罰鍰。

消基會此次檢測的4件鱈魚樣品，3件生鮮，1件為加工樣品，樣品經DNA萃取後進行魚種鑑別，發現2種與標示和宣稱內容不符。其中一款品名標示為「格陵蘭鱈魚」、一款商家口述是「鱈魚」，鱈魚魚種鑑別結果均為陰性，恐違反《食安法》第28條標示不實。消基會檢驗長凌永健表示，這2件「混充鱈魚」的商品與其他鱈魚商品相比，價格只有8分之1。

吳榮達指出，有消費者反應購買「鱈魚」，食用後發生腹瀉排油的窘況。在自助餐店、鐵板燒也常見「鱈魚」品項，經過調味或油炸後販售，吃了這道「鱈魚」卻有排油現象。這是因為消費者購買的不是真的「鱈魚」，是一種品名被冠上「鱈」字，實名為「蛇鯖」（俗稱「油魚」）的魚類，「油魚」在生物學上屬於「鯖形目」，在部分國家甚至是不能食用的品項，因為在這個魚體中含有人體無法消化的臘脂，部分消費者食用後可能會發生腹瀉排油。

鱈魚一般是指大西洋鱈、太平洋鱈、格陵蘭鱈、阿拉斯加鱈等「鱈魚目」，但市場走一圈，很多「比目魚」標示為「扁鱈」，讓消費者誤以為是鱈魚；還有少數宣稱是「圓鱈」的魚種，其實就是售價便宜很多的「油魚」。

消基會社長許宏宇表示，「圓鱈、扁鱈」其實和「鱈魚」是不同的魚種。食藥署規定，自2017年1月1日起，如果商品以特定的魚種名稱作為品名，產品內容物應確實含有品名所宣稱之特定魚種。「圓鱈、扁鱈」未依前述規定標示清楚而使消費者誤解為「鱈魚」，恐違反食安法第28條規定，可處新台幣4萬元至400萬元罰鍰，商品須依第52條限期回收改正。消基會會將此次檢驗發現標示不實的商品，發函給主管機關。

另外，多利魚（或稱魴魚）與巴沙魚（或稱鯰魚）也有「混魚」的現象。尤其是切片狀態的商品，無法由外觀判斷。巴沙魚經常被混充為多利魚販售，其實兩者為不同魚種，價格有落差、口感也不相同。

消基會此次也針對網路電商標榜品名為「多利魚」、「巴沙魚」、「鯰魚」或「兩種品名同時標示」的商品，進行品名調查、魚種鑑別試驗。調查發現，2件電商購買的巴沙魚、多利魚產品，雖然實際購買後在商品標示都是寫鯰魚，沒有混充情況，但網頁上都採多種魚類品名並列方式，會讓消費者誤會買到多利魚。

許宏宇表示，對於網頁上採不同魚種並列方式是否違法，消基會會請主管機關進一步認定，並輔導業者做清楚的標示。

消基會指出，建議主管機關應搭配圖示向消費者進行宣導魚種的正確名稱，尤其是切片後的魚排，可配合圖示，讓消費者在購買時可以自行判斷真偽。此外，主管機關應對傳統市場及網路電商等，進行宣導教育及規範，讓業者能有正確資訊可以提供給消費者正確魚種名稱，避免消費者購買到不適合自身食用的商品。

針對業者，消基會呼籲，業者應對自家販售的魚種名稱應有正確的認識，避免品名標示錯誤而不自知，讓消費者誤會，造成消費糾紛。販售業者應正確標示並揭露產品訊息，不得有不實、誇張或易生誤解之情形。