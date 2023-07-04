SMA治療用藥天價 彰化率先把補SMA納入孕前健檢選項

SMA基因治療用藥天價，健保補助每劑4900萬元。彰化縣政府和衛生局超前部署，率全國之先把SMA檢驗納入婚後孕前健康檢查補助選項，夫婦建立健檢共識後做SMA檢驗，縣政府補助每對夫婦1千元，希望及早發現遺傳性疾病，減輕家庭負擔。

彰化縣衛生局今天在皓生醫院一樓大廳，宣布啟動彰化縣婚後孕前健康檢查補助。彰化縣的醫師公會理事蕭弘智、診所協會理事黃啟民、皓生醫院院長蔡宗冀、彰化基督教醫院兒童發展評估中心主任張通銘及多名婦產科院所代表，出席相挺縣政府和衛生局的創新政策。

縣長王惠美感謝縣議會支持縣政府編列300萬元辦理民眾婚後孕前健康檢查，預計750對夫妻、1500人受惠，即日起，配偶一方設籍彰化縣、尚未生育第一胎的夫妻，攜帶相關證明文件，可到縣內17家合約醫療院做婚後孕前健康檢查。

她說，彰化縣的婚後孕前健檢多了SMA（脊髓性肌肉萎縮症）篩檢，這是隱性遺傳疾病，夫婦討論並建立檢驗的共識，可加選檢驗，縣政府補助1千元，自費約1千元，希望年輕人把握25至35歲的最佳生育時間和把握機會健檢。

皓生醫院長蔡宗冀表示，彰化在全國各縣市中對孕檢付出金額最多，而SMA是僅次於海洋性貧血的第二大基因遺傳疾病，治療脊髓性肌肉萎縮症是全世界最昂貴疾病，彰化能夠率先補助篩檢費用，對於母親、下一代的健康都是很有意義的事情。

彰基主任張通銘說，SMA發生率約萬分之一，是嬰幼兒死亡率最高的遺傳性疾病，也是國內發生率第二高的罕見遺傳性神經肌肉退化疾病，需要盡早診斷，盡早介入正確治療。目前檢測沒健保給付，縣政府和衛生局的補助對早期發現很有幫助。