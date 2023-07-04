向交通部下戰帖 中華電信工會怒獲利亮眼還僅提撥6％

抗議勞退新制提撥6%「苦守寒窯18年」，中華電信工會疾呼至少提高至15%，否則不排除發動罷工，今天召集工會團體近2000人走上凱道，終點站走向交通部，更上演拉倒「勞退新制6%」冰雕秀，疾呼連中華電信獲利亮眼都還是提6%，工會願當全台青年勞工火車頭，更向大股東交通部下戰帖「戰爭即將開始！」

中華電信工會表示，中華電信工會經會員代表大會決議，為爭取提高年輕勞工的退休金，早已於2017年申請勞資爭議調解，歷經兩次在台北市政府勞資爭議調解委員會協商後，於2018年3月9日確定調解不成立。

因此，中華電信工會將於今年度配合其他調整事項勞資爭議，正式發起罷工投票。從2022年底至今，中華電信工會已召開超過百場罷工說明會，請中華電信公司從善如流，盡速答應提高勞退新制雇主提撥至15%以上，千萬不要挑戰電信勞工的決心。

中華電信工會呼籲，明年總統及立委選舉，請政治人物們不要輕忽退休制度在勞工心中的重要，全面檢討現行保障不足的勞工退休金制度。

中華電信工會指出，全台灣民眾都知道，中華電信公司近年獲利狀況非常亮眼，2022年度中華電信公司營業收入、營業淨利、稅前淨利及每股盈餘皆超越全年財報預測，中華電信公司全年合併自結營業收入為2,167.4億元，營業淨利468.4億元。

EPS部分，2022年中華電信為4.71元，與電信三雄其他兩家公司比較，這是我們大家共同打拼出來的成績，如此亮眼的獲利，領先同業那麼大的差距，前任謝繼茂董事長、現任郭水義董事長，永遠只會說「明年確定加薪」，再給員工一個屈辱的加薪數字，加薪1000元，不只這種羞辱人的加薪，其他像員工酬勞、OT轉型應先協商、績效獎金納入平均工資、0-5職責層次考核80分要晉升等勞資爭議調解全部不成立，沒一項成立。