快訊

畢業旅行變悲劇...愛爾蘭學生希臘小島狂歡 數小時內2人身亡

新店傳逆子弒母血案 鄰居見屍首分離嚇壞急報警

5年戀情吹了！吳克群情斷陳語安 親揭兩人分手原因

聽新聞
test
0:00 / 0:00

向交通部下戰帖 中華電信工會怒獲利亮眼還僅提撥6％

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
中華電信工會上演拉倒「勞退新制6%」冰雕秀。記者周彥妤／攝影
中華電信工會上演拉倒「勞退新制6%」冰雕秀。記者周彥妤／攝影

抗議勞退新制提撥6%「苦守寒窯18年」，中華電信工會疾呼至少提高至15%，否則不排除發動罷工，今天召集工會團體近2000人走上凱道，終點站走向交通部，更上演拉倒「勞退新制6%」冰雕秀，疾呼連中華電信獲利亮眼都還是提6%，工會願當全台青年勞工火車頭，更向大股東交通部下戰帖「戰爭即將開始！」

中華電信工會表示，中華電信工會經會員代表大會決議，為爭取提高年輕勞工的退休金，早已於2017年申請勞資爭議調解，歷經兩次在台北市政府勞資爭議調解委員會協商後，於2018年3月9日確定調解不成立。

因此，中華電信工會將於今年度配合其他調整事項勞資爭議，正式發起罷工投票。從2022年底至今，中華電信工會已召開超過百場罷工說明會，請中華電信公司從善如流，盡速答應提高勞退新制雇主提撥至15%以上，千萬不要挑戰電信勞工的決心。

中華電信工會呼籲，明年總統及立委選舉，請政治人物們不要輕忽退休制度在勞工心中的重要，全面檢討現行保障不足的勞工退休金制度。

中華電信工會指出，全台灣民眾都知道，中華電信公司近年獲利狀況非常亮眼，2022年度中華電信公司營業收入、營業淨利、稅前淨利及每股盈餘皆超越全年財報預測，中華電信公司全年合併自結營業收入為2,167.4億元，營業淨利468.4億元。

EPS部分，2022年中華電信為4.71元，與電信三雄其他兩家公司比較，這是我們大家共同打拼出來的成績，如此亮眼的獲利，領先同業那麼大的差距，前任謝繼茂董事長、現任郭水義董事長，永遠只會說「明年確定加薪」，再給員工一個屈辱的加薪數字，加薪1000元，不只這種羞辱人的加薪，其他像員工酬勞、OT轉型應先協商、績效獎金納入平均工資、0-5職責層次考核80分要晉升等勞資爭議調解全部不成立，沒一項成立。

中華電信工會表示，獲利同時照顧員工本該是天經地義，加薪以外，增加勞退新制保障是另外一項重點，工會三年來不斷向公司訴求提高勞退新制，因為年輕員工適用的6%，就是讓雇主負擔勞工退休成本少掉一半，是不公不義的一國兩制。

中華電信工會今召集工會團體近2000人走上凱道，終點站走向交通部。記者周彥妤／攝影
中華電信工會今召集工會團體近2000人走上凱道，終點站走向交通部。記者周彥妤／攝影
中華電信工會疾呼願當全台青年勞工火車頭，告訴大股東交通部「戰爭即將開始」。記者周彥妤／攝影
中華電信工會疾呼願當全台青年勞工火車頭，告訴大股東交通部「戰爭即將開始」。記者周彥妤／攝影

勞資 罷工 退休金 交通部

延伸閱讀

抗議勞退提撥6%「苦守寒窯18年」中華電信工會召2000人上街

相關新聞

向交通部下戰帖 中華電信工會怒獲利亮眼還僅提撥6％

抗議勞退新制提撥6%「苦守寒窯18年」，中華電信工會疾呼至少提高至15%，否則不排除發動罷工，今天召集工會團體近2000...

3縣市登革熱拉警報 防蚊液、防曬乳使用順序影響效果差很大

本土疫情持續升溫，不只台南，高雄、雲林也出現病例。國衛院國家蚊媒中心首席防疫顧問陳錦生4日表示，帶病毒的斑蚊會終生具有傳...

登革熱上周增加逾百例！不只台南 雲林現群聚病例風險高

登革熱疫情持續增溫，不只台南有群聚，雲林古坑鄉也出現群聚。疾管署副署長曾淑慧4日說，登革熱處在上升階段，台南社區仍有孳生...

智慧手錶爆炸男童手臂2度燙傷須植皮 醫：再拖恐釀2嚴重後果

近年家長替孩子選購具有定位、通話功能的兒童智慧手錶，不過新北市土城區一名10歲的小五男童，6月30日下午從家裡往補習班的...

猴痘新增23例寫單周新高 新增1外籍女看護確診

猴痘單周新增病例數寫下新高，疾管署疫情中心副主任李佳琳4日表示，猴痘新增21例本土以及2例境外移入，其中包含1例女性個案...

全台熱到翻！5縣市高溫飆38度 12縣市36度

全台都很熱。氣象局下午13:18發布高溫資訊，雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣等5縣市高溫橙色38燈號，高溫恐達3...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦