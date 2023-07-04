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獨／2顆小石頭讓他痛到跪地扶腰 醫師：有8成患者在夏天發作

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
阮綜合醫院泌尿科主任蔡秉儒。記者王勇超/攝影
阮綜合醫院泌尿科主任蔡秉儒。記者王勇超/攝影

有網友今在臉書社團「爆廢公社二館」分享泌尿道結石痛到崩潰的經驗，他因泌尿道結石卡在輸尿管，歷經恐怖的2天，「血尿、腎絞痛，2顆小石頭讓人痛到跑馬燈都經過，止痛針都壓不住！」阮綜合醫院泌尿科主任蔡秉儒說，結石在夏天特別容易發生，至少8成以上的病患都是腰痛到極點而向急診求救，預防結石最重要的方法就是多喝水。

簡姓網友說：「原來泌尿道結石，可以讓人疼到崩潰！」他本身是照大腸鏡都覺得沒什麼痛的人，不料因為泌尿道結石，2顆小結石卡在輸尿管，2天裡發生血尿、腎絞痛，讓他跪在地板扶著腰，祈求疼痛能緩解，還好最後尿出來了，不然就要花錢動手術了。

阮綜合醫院泌尿科主任蔡秉儒說，泌尿道結石在夏天特別容易發生，因為天氣熱、汗流得多，如果水又喝得少，尿液中濃度增加，腎臟集尿系統黏膜容易形成結晶，因而形成結石。

蔡秉儒說，在結晶或小結石的階段，只要大量喝水，就會順著尿液排掉，統計起來0.5公分以下的結石自行排掉的機會高達80％，但如果是0.5公分以上的結石，就比較難排掉，排的過程如果掉下來卡在輸尿管，會造成腎臟積水，產生腰痛，甚至會有血尿、噁心嘔吐、腎臟發炎症狀。

蔡秉儒表示，泌尿道結石可利用體外震波碎石法、輸尿管鏡碎石法、經皮穿腎截石術來治療，預防結石最重要的方法就是多喝水。結石的痛「非常痛」，會痛到像是婦女生產的痛，有至少８成以上患者是腰痛到受不了，到急診室求救，急診醫師檢查後發現患者有泌尿道結石，再通知泌尿科醫師處理。

蔡秉儒說，結石的痛特點就是呈現間斷性疼痛，像生產的陣痛一樣，可能痛15分鐘，停止15分鐘後，再度感到疼痛，如果是一直持續、不停止的痛，就不太可能是結石所引起，患者應速就醫檢查。

血尿 爆廢公社

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