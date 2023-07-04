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我的餐盤+麥得飲食 健腦防失智

聯合報／ 記者黃妙雲／台北報導
「麥得飲食」應多攝取富含維生素B1、B6、維生素C、E等四大護腦營養素的食物。圖／123RF
「麥得飲食」應多攝取富含維生素B1、B6、維生素C、E等四大護腦營養素的食物。圖／123RF

年紀愈大失智症盛行率愈高，且每5歲盛行率倍增，隨著社會高齡化，失智症發生率逐漸增加。飲食是守護大腦健康的重要關鍵，內湖國泰診所營養師張斯蘭推薦，平常飲食不妨多採用「麥得飲食」，這是由地中海飲食與得舒飲食截取其優點修正而得的一種飲食方式，藉由食物所含的營養素保護大腦的認知功能。

營養師劉怡里表示，健腦、護腦的「麥得飲食」，又稱為「心智飲食」，應多攝取富含維生素B1、B6、維生素C、E等四大護腦營養素的食物，其中維生素B1是穩定腦神經的重要營養素，維生素B6可抗發炎、幫助睡眠，維生素C可抗氧化，維生素E則具抗氧化、保護心血管等功效。

張斯蘭指出，麥得飲食強調多食用綠色蔬菜、堅果、未精緻的全穀雜糧、豆類、家禽類、莓果、魚類以及橄欖油等食物，與「我的餐盤」有很多相同之處，「每天早晚一杯奶、每餐水果拳頭大、菜比水果多一點、飯跟蔬菜一樣多、豆魚蛋肉一掌心、堅果種子一茶匙」，並融入麥得飲食元素強化預防失智，多吃原型食物，少吃加工食品，將健康飲食習慣融入日常生活中，讓長輩輕鬆健康護腦防失智。

預防失智的飲食，張斯蘭建議，食材選擇上，可以麥得飲食所建議的種類為其選擇，而攝取量則以我的餐盤為基準，這樣不僅能選對的食材，也能吃對的量。

健康飲食 失智症

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