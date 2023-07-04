健康主題館／老繭、雞眼、病毒疣 夏日護足先釐清

●穿鞋不當、走路太多，易產生老繭和雞眼

●夏日戲水，慎防感染病毒疣

●繭皮不要用手撕，避免引發甲溝炎或龜裂流血

氣溫高升，偶有暴雨，又到了穿涼鞋的季節。腳丫子總有些地方摸起來又粗又硬，有些有一點一點的、有的會痛。醫師提醒，切勿貿然處理，應先就醫診斷是老繭、雞眼或是病毒疣，以免弄巧成拙。

皮膚由內而外可分成皮下組織、真皮、表皮等3層，表皮由內而外再細分為基底層、棘狀層、顆粒層、透明層、角質層等5層。皮膚科醫師趙昭明表示，角質細胞會由內而外完成角質化的生命周期，當細胞來到最外層的角質層，已是沒有細胞核的死細胞，可以保護下方皮膚構造，免於外界傷害。

老繭和雞眼的成因，都是「外力摩擦」導致角質層變得太厚，容易出現在摩擦得比較厲害的部位。趙昭明指出，兩者的差別是，老繭可能是一片面積較大、形狀不規則的硬皮，常見於腳掌；雞眼的硬皮面積通常較小，中心點有一顆凸起的黃白色顆粒，常見於腳背或小趾側面。

預防病毒疣 戲水上岸穿拖鞋

至於病毒疣，則是因足部皮膚感染了人類乳突病毒（HPV）所致。趙昭明說，外觀上可以看到一個或多個小顆粒聚集，病灶中間會有點黑黑的、帶點小血絲，這是因為病毒感染之後，會沿著微血管往外長，如果不處理，就會愈來愈大片，雖然不癢，卻會刺痛。

「夏天去玩水的人多了，腳上長病毒疣的病人也會變多。」趙昭明表示，HPV病毒有傳染性，足部感染的主因是赤腳在戶外行走，特別是暑假很多人會去泳池戲水，剛開始感染沒感覺，漸漸走路足部有異物感、會痛才會就醫。夏日戲水又要預防病毒疣，最好方法是上岸立刻穿拖鞋，把雙腳洗乾淨、擦乾，再重新穿上鞋子。

趙昭明指出，雞眼可透過去角質藥劑軟化並去除硬組織，也可以和病毒疣一樣採用冷凍療法處置。低溫能破壞組織、把病毒凍死，死皮就會自行脫落。但需注意的是，冷凍療法要分多次進行，療程總時間從一、兩個月到半年都有可能，端視病灶的大小深淺而定。

去除老繭皮 擦乳液軟化角質

老繭或雞眼5大發生原因 製表／邱宜君 老繭雖然不會痛，但摸起來粗糙、看起來不美觀，很多人也會很想除掉它。趙昭明提醒，如果過度去除繭皮，可能會超過角質層的範圍，導致底下另外四層表皮受損，引起發炎、紅腫、感染等問題。最常見錯誤行為，是用手撕開繭皮，結果引發甲溝炎或龜裂流血。

如何安全去除繭皮？趙昭明建議，可先擦乳液軟化角質並予以保濕，再用去角質工具輕輕地磨去表層硬皮就好。如有硬皮翹起，千萬不要用手去撕，應用剪指甲刀剪去翹起的部分，也不要往更深或更大範圍去剪。

趙昭明提醒，如果有糖尿病，要預防傷口感染，每天檢查足部皮膚完整性之餘，若發現有老繭、雞眼、病毒疣，或是任何摸起來不尋常的皮膚狀況，一定要尋求皮膚科專科醫師診療，不要自己動手處理，以免造成感染等更嚴重問題。