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新生兒防猝死 安全睡眠環境是關鍵
國內少子化問題嚴重，新生兒高死亡率為重要因素之一，「降低新生兒死亡率研討會」資料顯示，在新生兒死亡第三名原因為意外事故，許多幼兒因趴睡導致猝死。馬偕兒童醫院新生兒科主治醫師張瑞幸表示，趴睡確實提高嬰兒猝死症風險，過去廿多年來，兒科醫師積極推廣新生兒仰睡、一歲以下禁用枕頭等「安全睡眠環境」，希望減少悲劇發生。
張瑞幸表示，欲防治嬰兒猝死，安全睡眠環境是一大關鍵，應該避免讓寶寶趴睡。許多流行病學調查結果顯示，趴睡將提高新生兒猝死症發生的風險，原因為趴睡時睡得比較沉，當身體出現不良狀況時，自行醒來機率較低，再者軟墊或枕頭也可能影響呼吸順暢度。
在母嬰親善醫院評鑑項目中，其中一項為醫師必須在寶寶出院之前，清楚教導家長安全睡眠環境的觀念，儘管宣導多年，但張瑞幸無奈地說，還是會聽到家長提問「怎樣趴睡比較安全？」、「用有洞洞的枕頭可以趴睡嗎？」、「寶寶一定要趴著睡，才能睡得好。」
張瑞幸補充，安全睡眠環境還包括睡眠區域不可有任何鬆軟物件，例如枕頭、玩具、被褥、毯子等。床單要鋪平整，床墊堅實，不可採用容易塌陷的材質，確認沒有任何東西會蓋住或卡住嬰兒的頭部。
再者，嬰兒睡覺時，應與家人同室，但不同床，避免讓嬰兒睡在沙發椅或大人床上，也不要讓嬰兒趴睡在大人身上。如要保暖，建議穿睡袋型嬰兒睡衣，或用包巾包裹並露出手臂，不要蓋上棉被或毯子。
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