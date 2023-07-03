健康名人堂／生物相似藥及學名藥 健保應鼓勵使用

台灣的健保制度自民國八十四年推行以來，過去各界評價很高，對於國人的健康與平均壽命有重大的影響，開辦至今，平均壽命提升十歲。但是這些是過往成績，目前已明顯落後於日本、韓國，主要原因是健康投資成本過低，跟不上先進國家。

新藥等待期 平均為350天

以健康費用的成本支出對比全國國內生產毛額GDP占比，台灣連續近五年為6.1%，而韓國占比逐年上升至8.4%，日本11%。近年台灣GDP上升幅度已超越鄰近東亞國家，但是全國藥費支出卻是遠遠落後東亞及歐美先進國家。換言之，台灣的GDP紅利無法轉殖到健保體系。

我們不但限制了薪資所得的保險率上限，且健保會及利益相關者通過的新藥預算，不增反減，四年來停滯不前，在基因治療、免疫腫瘤治療、標靶治療的高藥價年代，更顯捉襟見肘，於是延後新藥給付與適應症的擴增。新藥平均等待期為350天，其中治癌藥物等待更久。

癌藥給付 不如病友期待

癌藥給付品項、擴增適應症及療程總數合計，通過率差強人意，不如病友期待。此現象若得不到改善，則直接的結果是台灣的平均壽命比南韓少兩年，且現實世界有二至三成病患必須以較他國昂貴的自費藥價，取得健保不給付的新藥。

一般而言，健保通過的藥價，為原廠建議，參考國際藥價後的合理折扣，簽訂MEA可操作的准入協議，所以自費藥價亦同步降價，可提高自費購藥的可近性。高價藥品在無部分負擔的制度下，健保署限縮於財源及藥物經濟學的考量，每一分錢都必須用在刀口上，新藥給付條件嚴峻。

如何打破此僵局？健保財源重新分配，汰舊換新，把過專利期的藥，如三同成分學名藥，以及生物相似性藥物的取代是重要的手段。也就是設法把專利的原廠藥降價，尤其是有2A、2B類似藥品進入市場時，通常是創新藥物上市後5至10年，因市場競爭降價。

生物相似藥 可節省支出

專利保護期約10至12年，此時有相似療效與幾乎完全相同的化學式，立體結構不完全相同，稱為生物相似藥物，得到FDA或歐盟核准，如大分子的單株抗體，白血球生成素等，國際價格約原廠藥的30至80%。

在歐洲，使用生物相似藥非常普遍，替代率很高，韓國是生物相似藥製造大國，替代率高，可以節省生物製劑的支出；如淋巴癌，乳癌，風濕免疫疾病的單株抗體，大腸癌及婦癌的抗血管新生藥等。

在台灣，健保給付許多小分子抗癌學名藥，化學結構與原廠藥相同，但使用情形仍不理想。被視為可轉換（switchable）、可替代（interchangeable），有相同療效的學名藥，既然化學結構、生物特質、療效，存活期都相同或沒有差異，為何在台推行緩慢？推行藥價改革，政府應思考以政策鼓勵使用生物相似性藥物及學名藥。

（作者張明志為馬偕醫學院臨床教授）