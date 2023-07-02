高溫炎熱午後大雷雨 吳德榮：慎防雷擊強風、瞬間強降雨

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
南台灣偶有局部短暫陣雨，近山區午後強對流發展，擴及部分平地，應注意局部性大雷雨及劇烈天氣如雷擊、強風、瞬間強降雨，並留意氣象局的相關特報。本報資料照片
南台灣偶有局部短暫陣雨，近山區午後強對流發展，擴及部分平地，應注意局部性大雷雨及劇烈天氣如雷擊、強風、瞬間強降雨，並留意氣象局的相關特報。本報資料照片

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，今、明兩天台灣附近偏南轉西南風，低層水氣多、大氣不穩定。

他說，迎風面南台灣偶有局部短暫陣雨，近山區午後強對流發展，擴及部分平地，應注意局部性大雷雨及劇烈天氣如雷擊、強風、瞬間強降雨，並留意氣象局的相關特報。

今明兩天各地大多高溫炎熱、紫外線強，需注意防曬、防中暑。今天北部24至36度，中部24至36度，南部23至36度，東部22至36度。

吳德榮表示，周二至周六台灣附近盛行西南風，水氣漸減，近山區午後仍有局部短暫陣雨或雷雨的機率，各地持續高溫炎熱、紫外線強，需注意防曬、防中暑；迎風面西南部清晨亦偶有局部短暫陣雨的機率；背風面北部、東半部因背風沉降或焚風效應，局部地區將出現38度以上的極端高溫，應特別注意。

今明兩天各地大多高溫炎熱、紫外線強，需注意防曬、防中暑。本報資料照片
今明兩天各地大多高溫炎熱、紫外線強，需注意防曬、防中暑。本報資料照片

高溫 防曬 吳德榮

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