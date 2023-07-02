高溫炎熱午後大雷雨 吳德榮：慎防雷擊強風、瞬間強降雨

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，今、明兩天台灣附近偏南轉西南風，低層水氣多、大氣不穩定。

他說，迎風面南台灣偶有局部短暫陣雨，近山區午後強對流發展，擴及部分平地，應注意局部性大雷雨及劇烈天氣如雷擊、強風、瞬間強降雨，並留意氣象局的相關特報。

今明兩天各地大多高溫炎熱、紫外線強，需注意防曬、防中暑。今天北部24至36度，中部24至36度，南部23至36度，東部22至36度。