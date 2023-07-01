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不用上山就能買拉拉山水蜜桃 今年產值近9億

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園復興拉拉山水蜜桃現盛產，桃園市政府農業局與SOGO百貨中壢店合作，今明2日下午2時至5時舉辦展售活動。記者翁唯真／攝影
桃園復興拉拉山水蜜桃現盛產，桃園市政府農業局與SOGO百貨中壢店合作，今明2日下午2時至5時舉辦展售活動。記者翁唯真／攝影

桃園復興拉拉山水蜜桃現盛產，產季持續至8月初，桃園市政府為了讓消費者更方便品嘗水蜜桃的好味道，與SOGO百貨中壢店合作，今、明兩天下午2時至5時舉辦展售活動，不方便至實體展售活動購買的消費者，可透過桃園復興區農會網路訂購，單筆購買12盒10粒裝水蜜桃可享免運優惠、12粒裝水蜜桃買11再送1盒。

水蜜桃生長在1200至1500海拔高山，復興種植面積約250公頃，今年產量天氣影響非主因，主要是猴害，不過推估仍約有7500噸，產值推算有近9億元，若後續遭遇颱風恐會讓產量再降低。

農業局長陳冠義表示，因拉拉山地勢高、氣候涼爽且土壤多石排水佳，加上常年有霧氣迷漫，得天獨厚的自然條件孕育出最優質的水蜜桃，其香甜多汁、甜度高品質優異，深獲消費者的肯定與喜愛。

為方便民眾購買，今明2天與SOGO百貨中壢店合作下午2時至5時舉辦展售活動，不方便至實體展售活動購買的消費者，歡迎透過桃園復興區農會網路訂購，單筆購買12盒10粒裝水蜜桃可享免運優惠、12粒裝的水蜜桃買11再送1盒。7月31日前在桃園市政府府前廣場也有拉拉山水蜜桃的定點展售，由在地果農每日從產地現摘運送，讓大家品嚐到最新鮮的甜蜜滋味。

而7月8日在復興區上巴陵停車場有「水蜜桃公主決賽暨水蜜桃之夜」系列活動，歡迎上山見證水蜜桃公主的誕生。

桃園復興拉拉山水蜜桃現盛產，產季將持續至8月初，底部渾圓、柄部有道溝及果形大是特色。記者翁唯真／攝影
桃園復興拉拉山水蜜桃現盛產，產季將持續至8月初，底部渾圓、柄部有道溝及果形大是特色。記者翁唯真／攝影

桃園 拉拉山 農會

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