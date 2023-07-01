TPASS通勤月票今天起上路 大新竹還不能適用

行政院在北中南三大生活圈的「TPASS通勤月票」，由於適用範圍未涵蓋新竹縣市，台鐵新竹車站貼出公告，提醒旅客「行政院通勤月票，本站暫不適用」。不僅如此，持新竹市社福卡（敬老愛心卡）也還無法扣點搭乘台鐵，不過，竹市府7月起擴大敬老卡可使用國民運動中心的籃球場、羽球場、桌球室、排球場，鼓勵長輩運動。

TPASS通勤月票今天開始啟用，台鐵已在多個縣市火車站建置專屬通道，讓民眾可以使用通勤月票，另也宣布首波10個縣市的火車站能夠持社福卡扣點搭乘，由於適用車站從台北市往南一路到嘉義縣市，中間「獨漏」新竹縣市，一度引起地方民代抗議。

台鐵新竹車站是新竹地區的重要交通樞紐，每天進出站人次約4萬多人。因為尚未列入TPASS通勤月票使用範圍，站方人員在售票口、搭車閘門等多處貼出公告提醒旅客還無法使用，強調目前只開放基北北桃、中彰投苗、南高屏3大生活圈購買月票，「新竹地區尚在規畫中，目前本站站不適用，若桃竹竹苗生活圈方案出爐，將盡快公告」。

有通勤族表示，若依據先前桃竹竹苗規畫的通勤月票方案，在新竹地區使用「竹竹」只要288元，真的相當划算，平均1天不到10元，也希望新竹能夠盡早推出、使用。

此外，因為台鐵尚未建置相關設備與系統，目前在新竹縣市還無法持當地縣市政府發行的社福卡（敬老愛心卡）扣點搭乘台鐵，台鐵先前說明列在第2波，預計10月上路。

新竹市府社會處指出，市府核發給長輩的敬老卡與身障者的愛心卡，每月補助600點，可使用搭乘公車客運、國民運動中心及游泳池，以及搭乘敬老愛心計程車。今年7月1日起民眾持敬老卡使用新科國民運動中心及竹光國民運動中心的籃球場、羽球場、桌球室、排球場，每小時可補助100點。