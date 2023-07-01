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「閱讀起點從書店開始！」隱身大稻埕的郭怡美書店：實體書有它存在的意義

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image source: 郭怡美書店提供

文／林子洵

若有人問起郭重興到底想開幾間書店時，他的回應一律都是：「那就100間吧！」座落於大稻埕老街內，由讀書共和國創辦人暨社長郭重興出資的郭怡美書店，古色古香的建築吸引不少人慕名而來，現年73歲的郭重興，72歲那年決定要好好開一間書店，於是有了現在的郭怡美。

始終相信「閱讀是國力」　增加公共事務討論深度

位於大稻埕的郭怡美書店總共有146坪，除了販賣書籍之外，還有簡單的café，前棟三層樓加上後棟兩層有五個空間，偶爾會舉辦一些講座與音樂會。書店裡有高達兩萬多本書籍，從文史哲、社科、商管、心理、自然，甚至是美術、建築等類別都有，各種書籍包羅萬象，希望每個來到郭怡美書店的人，都能找到他們想要的那本命定之書。

郭怡美書店店長Willie

▲郭怡美書店店長Willie。

image source: 郭怡美書店提供

聊起創立郭怡美書店的契機，店長Willie表示，作為出版人出身的郭重興始終相信「閱讀是國力」，「在台灣一些公共事務的討論上，很多人可能都只討論比較表面或是情緒上的意見，但如果能夠每年多讀一兩本書，那累積起來其實很可觀，討論就更有深度。」

不統一性：獨立書店的精神價值

「我覺得獨立書店這種個人的獨立精神，也應該在這方面突顯出來。」對於書店的品牌一致性，Willie表示，雖然有許多品牌會要求格式、風格、文筆等要有一致性，讓大家對於品牌的認知提高，但他也觀察到，越年輕的族群越不愛看到單一的東西，每個店員所講述的書或是分享店內的活動時，寫的方式都不一樣，正是因為這種不統一性，讓許多人更加喜歡，也正是書店所要的獨立精神。

獨立書店的壓力　人力調度與資源困境

隨著老街、霞海城隍廟的興起，加上國際藝術節等活動，越來越多人發現大稻埕除了老歷史文化，還有創新的力量。不過，人潮的湧現也為書店帶來了另一方面的壓力，Willie表示，大稻埕街頭無法容納大量的人流和車流，導致附近交通經常打結，加上老屋的結構不是那麼好行走，因此無法回應到整體需求，導致「人越多，體驗感就越下降」，店裡的夥伴壓力也會大上許多。

他透露，大部分覺得大稻埕好玩的旅客，通常都不會是週末來，而是在週間，才能細細品味不被人流干擾。

雖然藏書豐富，但獨立書店勢必要面對資源方面的問題，Willie表示，大型連鎖書店在「人力調度」和「資源」上就有著品牌的優勢，雖然目前店裡人力充足，可是面對周末人潮還是有點吃緊，至於資源方面，Willie指出大型連鎖書店的網路小編就是一個專職的工作。但在獨立書店裡，通常都是店員的兼職，可能要兩三個人負責兼職，所以相比起來就沒辦法做到那麼好。

提到「圖書折扣戰」，Willie認為，早期經營不善的書店的確可能和電商競爭所引發的「打折戰爭」有關，但就獨立書店來看，反而是增加了選書精神，和讀者有著更緊密的連結，希望讓讀者在獨立書店找到閱讀的意義，他直言，若有人踏入獨立書店還願意買書，通常不會太去思考價錢問題。

郭怡美書店店長Willie

▲郭怡美書店店長Willie。

image source: 郭怡美書店提供

「實體書就是我生活很大的意義」

「實體書店對我來講就是生活的一部分。」小時候Willie出沒的地方除了家跟學校之外，就是書店，一直到長大也保持這個習慣。如果說每個人休息時間都需要有一些內容來填充，那麼對他來說，書店就是一個能讓他找到很多優質內容的地方。

提及誠品信義的熄燈，Willie坦言有點可惜，但在某種程度上也反映出了實體書店目前面臨的困境，就是商品的利潤無法支撐精華地區的店租，「必須做很多的變革，放棄很多書的空間，去變成一些文創商品也好，或者是精品的雜貨也好，這都是不得不向商業低頭的結果」。

實體書店面臨的困境，第一是網路書店的蓬勃發展，第二就是大眾對於其他內容如IG、Facebook等的注意力轉移。Willie指出，雖然24小時的誠品信義離開了信義區，改至松菸誠品經營，代表誠品也在進行新的嘗試，像是誠品生活時光，讓民眾能在逛超市時順便買本書，除了讓大眾更容易接觸到書店，也讓書店更生活化。

Willie笑著說，自己是不太能夠在沒有書店的地方生活的人，「實體書就是我生活很大的意義」，提及實體書店是否會消失時，Willie肯定地說，實體書店不會真的消失，只是可能數量大幅銳減，就像以前的CD、黑膠唱片，雖然現在已經數位化，但它們還是依然存在，而書也是這樣，幾千年前就存在的東西絕對有它存在的道理。

感謝顧客的溫暖　陪伴走過書店經營低潮

Willie認為，閱讀就跟探索世界是一樣的，在書店找尋自己有興趣的主題，並發掘新的主題，過程中必須要忍受無聊、忘掉浮躁的心情，專注閱讀完才能得到樂趣，「這個樂趣的深度就是書店最重要的一個核心，也是閱讀帶來的價值，實體書店能提供你一本本值得讀的好書。」

推薦一本書給讀者，Willie笑著選擇了佛洛伊德的《愛的藝術》，他過去曾有經營青年旅館的經驗，與經營書店一樣，都是需要與人打交道的職業。他發現，太多人心理上有需求，能透過閱讀這本書了解到「愛是互相的，也是一種主動的能力，更是一種善意的傳達」，只要對其他人傳達出善意，那種能量其實會讓你本身和得到的人都充實起來，也更有能力去對抗生命中的不如意。

Willie也聊到，曾有支影片在介紹書店的小東西，隨後店家爆紅，不少人因此重新發現了書店的魅力，來店的客人們就散發了很多善意，明明知道實體書店會比較貴，仍堅持要在書店買，這就是愛的藝術、正能量的循環，陪伴他們度過經營書店的低潮時期。


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