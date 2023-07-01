秀傳總裁黃明和 為一句承諾 在偏鄉蓋好醫院

36年前在鹿港天后宮廟埕的一句承諾，秀傳醫療體系總裁黃明和30年前成立彰濱秀傳醫院。目前秀傳醫療體系成立50周年，全台灣有八家醫院，多半座落於偏鄉地區。

黃明和也是厚生基金會、立法院厚生會創辦人，廣為人知的「醫療奉獻獎」即由他和前衛生署長張博雅共同創立。今年是秀傳醫療體系50周年，黃明和藉新書「做蒼生之大醫：利他信念的行者、梅約精神的推手，秀傳醫療體系總裁黃明和的生命故事」，詳述他的偏鄉醫療理念。

一諾千金 創立彰濱秀傳醫院

黃明和新書「做蒼生之大醫：利他信念的行者、梅約精神的推手，秀傳醫療體系總裁黃明和的生命故事」。圖／商周提供 黃明和來自彰化，1965年台大醫學系畢業後，赴日本取得醫學博士學位，在台大外科任職4年，因身體不適、數度胃出血決定返鄉。在省立彰化醫院任職2年後，1973年開設黃明和外科醫院；1987年在鹿港天后宮誓言要在鹿港蓋一座醫院，提供鄉親最好的醫療品質；1993年以父親命名的彰濱秀傳醫院正式成立；2008年彰濱秀傳更成立「亞洲遠距微創手術中心」，是亞洲第一間遠距微創手術中心。

效法梅約精神 奉行視病猶親

「梅約精神」是黃明和的醫療信念。美國梅約醫學中心經營者秉持「在鄉下蓋好醫院」的理念，成為聞名全球醫院。以梅約精神為依歸，黃明和帶領秀傳體系，視病猶親是他親身奉行的理念與實踐。

彭麗容是秀傳體系第一位護理師副院長，她長期跟診，對黃明和有許多切身觀察，有些老人來看病，看起比較緊張，黃明和就會把手輕輕地放在對方膝上，跟他聊天，讓他安心。1980年代，秀傳醫院的病房在二到八樓，當時只要聽到廣播說八樓病房喊急救，黃明和不管在哪一層樓，都是第一個跑上去的。

黃明和的妻舅陳信甫醫師記得，某回選舉拜票途中，黄明和在現場看到車禍，他不顧還有下一個行程，直接下車走向那台翻覆在路邊的轎車，吆喝鄉親一起把車翻正，還從後車廂拿出急救箱，當場為傷患急救。就如同黃明和聽到急救就往八樓跑，不坐電梯，因為要在危急時刻用最快速度幫助他人。

從一間小診所發展到如今擁有八家大型醫院的醫療集團。黃明和期望，不只要讓鄉親得到更好的服務，也要讓彰化鹿港成為台灣與世界的窗口。