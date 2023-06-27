旅讀週曆／新北市鼓藝節巡迴到鶯歌！優人神鼓「道義結合」、文化大使「人身打擊」沉澱身心靈

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文／姜雅馨

2023年新北市鼓藝節於6月3日至6月18日隆重登場！今年以「鼓動創意」為主題，從新莊、土城、鶯歌、蘆洲到三芝，透過5個地區巡演，結合動感、創造與藝術，展現充滿能量與創意的藝術面貌。不論在世界的哪個地方，鼓樂都是提振士氣、炒熱氣氛的重要媒介，現在就跟著特派員凱璐一起來體驗新北市鼓藝節有哪些好玩又有趣的地方吧！

新北市鼓藝節開跑！優人神鼓結合道義帶給觀眾獨特境界

新北市為了保存當地重要鼓藝資產，藉由百年文化與藝術新空間結合，6月10日、6月11日來到位於鶯歌的新北市美術館戶外園區，同時邀請樹林柑園國中太鼓社、日出東山太鼓團、南強工商等團體進行精彩表演。

今年鼓藝節「優人神鼓」帶來四個段落演出，像是獨創以長棍來擊鼓等，優人神鼓總監黃誌群特別分享「優人神鼓最大的特色就是核心力量，也就是靜坐的力量，優人神鼓把道跟義結合，在全世界很多的表演藝術裡很獨樹一格，不僅和其他傳統鼓樂表演做出區別，也將另外一種境界傳遞給觀眾」。

▲新北市鼓藝節-樹林柑園國中太鼓社表演

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▲新北市鼓藝節-日出東山太鼓團表演

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▲新北市鼓藝節-南強工商表演

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▲新北市鼓藝節-優人神鼓以長劍來擊鼓

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新北文化大使活力唱跳！「人身打擊」沉浸身心靈

來自全國各地關心新北市多元文化的青年，組成新北文化大使，在今年新北市鼓藝節舞台上唱跳《出發，有你一起》，特別加入拍打身體動作，運用人身打擊展現鼓藝，凱璐也跟著怡涵、子萱學習舞蹈，「鼓藝其實除了打鼓以外，也可以加上表演、舞蹈元素，就像優人神鼓、新北文化大使，跟著他們很青春活力，又可以沉浸到身心靈的感覺」。

▲新北市鼓藝節-新北文化大使《出發，有你一起》表演

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手搖鼓DIY體驗發揮創意！特派員凱璐：好像回到兒童時期

凱璐也特別體驗手搖鼓DIY製作，將兩個紙杯黏合底部、製作色紙鼓面，最後運用自己的美感與創意在作品側邊繪畫，「我這個人就是隨性風格，我想要做什麼風格，當我拿到筆的那一刻才決定要做什麼」，她透露自己很喜歡這個作品，「可以讓你這樣子玩，讓我覺得好像回到兒童的時期，然後畫畫的感覺我覺得挺好的」，玩完想吃點東西的話，這裡也提供飲料、豆花、冰淇淋等多元餐車，滿足遊客的視聽享受，也滿足他們的味蕾。

▲特派員凱璐體驗DIY手搖鼓

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▲新北市鼓藝節邀請大小朋友一起體驗DIY手搖鼓

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