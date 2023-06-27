快訊

桃園驚傳人倫凶殺案！逆子勒斃6旬病母 伴屍7小時才自首

PLG／執行長陳建州捲入Me too風波 聯盟回應了

疫情上升！登革熱新增55例本土 高雄也現首例本土病例

聽新聞
test
0:00 / 0:00

旅讀週曆／新北市鼓藝節巡迴到鶯歌！優人神鼓「道義結合」、文化大使「人身打擊」沉澱身心靈

DailyView網路溫度計／ DailyView網路溫度計

image source:《旅讀週曆》

文／姜雅馨

2023年新北市鼓藝節於6月3日至6月18日隆重登場！今年以「鼓動創意」為主題，從新莊、土城、鶯歌、蘆洲到三芝，透過5個地區巡演，結合動感、創造與藝術，展現充滿能量與創意的藝術面貌。不論在世界的哪個地方，鼓樂都是提振士氣、炒熱氣氛的重要媒介，現在就跟著特派員凱璐一起來體驗新北市鼓藝節有哪些好玩又有趣的地方吧！

新北市鼓藝節開跑！優人神鼓結合道義帶給觀眾獨特境界

新北市為了保存當地重要鼓藝資產，藉由百年文化與藝術新空間結合，6月10日、6月11日來到位於鶯歌的新北市美術館戶外園區，同時邀請樹林柑園國中太鼓社、日出東山太鼓團、南強工商等團體進行精彩表演。

今年鼓藝節「優人神鼓」帶來四個段落演出，像是獨創以長棍來擊鼓等，優人神鼓總監黃誌群特別分享「優人神鼓最大的特色就是核心力量，也就是靜坐的力量，優人神鼓把道跟義結合，在全世界很多的表演藝術裡很獨樹一格，不僅和其他傳統鼓樂表演做出區別，也將另外一種境界傳遞給觀眾」。

新北市鼓藝節-樹林柑園國中太鼓社表演
▲新北市鼓藝節-樹林柑園國中太鼓社表演

image source:《旅讀週曆》

新北市鼓藝節-日出東山太鼓團表演
▲新北市鼓藝節-日出東山太鼓團表演

image source:《旅讀週曆》

新北市鼓藝節-南強工商表演
▲新北市鼓藝節-南強工商表演

image source:《旅讀週曆》

新北市鼓藝節-優人神鼓以長劍來擊鼓
▲新北市鼓藝節-優人神鼓以長劍來擊鼓

image source:《旅讀週曆》

新北文化大使活力唱跳！「人身打擊」沉浸身心靈

來自全國各地關心新北市多元文化的青年，組成新北文化大使，在今年新北市鼓藝節舞台上唱跳《出發，有你一起》，特別加入拍打身體動作，運用人身打擊展現鼓藝，凱璐也跟著怡涵、子萱學習舞蹈，「鼓藝其實除了打鼓以外，也可以加上表演、舞蹈元素，就像優人神鼓、新北文化大使，跟著他們很青春活力，又可以沉浸到身心靈的感覺」。

新北市鼓藝節-新北文化大使《出發，有你一起》表演
▲新北市鼓藝節-新北文化大使《出發，有你一起》表演

image source:《旅讀週曆》

手搖鼓DIY體驗發揮創意！特派員凱璐：好像回到兒童時期

凱璐也特別體驗手搖鼓DIY製作，將兩個紙杯黏合底部、製作色紙鼓面，最後運用自己的美感與創意在作品側邊繪畫，「我這個人就是隨性風格，我想要做什麼風格，當我拿到筆的那一刻才決定要做什麼」，她透露自己很喜歡這個作品，「可以讓你這樣子玩，讓我覺得好像回到兒童的時期，然後畫畫的感覺我覺得挺好的」，玩完想吃點東西的話，這裡也提供飲料、豆花、冰淇淋等多元餐車，滿足遊客的視聽享受，也滿足他們的味蕾。

特派員凱璐體驗DIY手搖鼓
▲特派員凱璐體驗DIY手搖鼓

image source:《旅讀週曆》

新北市鼓藝節邀請大小朋友一起體驗DIY手搖鼓
▲新北市鼓藝節邀請大小朋友一起體驗DIY手搖鼓

image source:《旅讀週曆》

旅讀週曆影音節目：https://www.youtube.com/watch?v=HzfQ2-P3wvk

延伸閱讀

旅讀週曆／FEniX夏浦洋攜萌娃挑戰「斯巴達小勇士」！DIY「FIRE熊熊」送粉絲　抽獎方式曝光

旅讀週曆／新北閱讀節隆重登場！金曲歌后艾怡良親曝創作靈感來源：道出人的尊嚴

旅讀週曆／廢棄家電變黃金？新美館用藝術帶你結交「新朋友」　《原子少年》他讚嘆：人人都是創作者

跟不上最新話題、聽不懂網路流行語？

小孩子才慢慢爬文搜尋！

聰明人都在訂閱【網路溫度計Line Notify】

一鍵就訂閱，話題不漏接：https://urlink.io/j72VVVk8

想要租屋買房嗎？快來【房產溫度計】 

給你完整的房市知識：https://house.dailyview.tw/

加入網路溫度計電子報臉書粉專IG官方帳號，追蹤最即時火熱的網路新聞！

優人神鼓 DIY

延伸閱讀

新北中和人孔蓋突噴出彈飛 男機車騎士沒躲過慘自摔

新北女嬰遭悶死案 庭庭媽今赴監院陳情要新北市府檢討

非認證改管車輛、夜間施工噪音 新北7月18日起全面取締

韓韶禧新喜訊！同門昆凌成法珠寶全球大使 七月巴黎見

相關新聞

連假影響就診變少 新冠上周平均每日新增232例降溫8%

新冠仍處高原期，疾管署疫情中心主任郭宏偉27日表示，近7日每日平均新增232例COVID-19本土確定病例（併發症），與...

疫情上升！登革熱新增55例本土 高雄也現首例本土病例

疾病管制署發言人羅一鈞27日表示，目前台南市本土登革熱疫情持續上升，高雄市昨日也出現今年首例本土病例。

別讓孩子穿藍色泳衣！游泳教練稱會增加救援難度 「這2色」最安全

夏季來臨，不少民眾會選擇安排水上活動消暑，業者也推出各種親子活動讓家長帶小孩報名參加。有游泳教練指出，泳衣的挑選也是一門學問，提醒家長們避開選購「藍色泳衣」，因為在水中不易被發現，萬一出意外會讓危險性大幅增加。

全台戴奧辛哪裡最濃？成大研發AI模型告訴你

你知道空氣中有多少戴奧辛嗎？成大測量及空間資訊學系副教授吳治達，利用過往監測資料及AI技術，發展出最新式的推估模型，可以...

旅遊達人哈佛假學歷？雄獅：將嚴查是否有不誠信行為

知名旅遊部落客高睿騰，去年6月創立奢華旅遊品牌Le Orano，提供環遊世界、私人飛機等高端服務，每趟行程要價台幣百萬；...

陸輸台食品食器邊境違規本周8項居冠 泰國「水果之后」也上榜

食藥署今公布最新邊境攔截食品、食器，共計20品項，8項來自中國大陸。「糖漬番茄干」1080公斤、「糖漬桃條」990公斤，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦