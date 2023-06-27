走過疫情如鬼城 萬華阿公店盼轉型茶室文化街區

新冠肺炎自5月1日起降類，台灣經歷這三年多、一千多天新冠疫情，當時重災區萬華已恢復生氣，最早爆出確診的阿公店人潮陸續回流，但撐過這場疫情的在地業者仍嘆，「儘管現在人有回流，仍有三分之一店家歇業，要回到疫情前榮景恐『回不去了』」，盼市府能給予業者更多輔導協助，讓台北市這個萬華特有阿公店茶室文化，及周邊產業鏈能化危機為轉機。

走過疫情這三年多，下午的萬華廣州街巷弄「九間仔」，是過去阿公店最密的一條巷弄，不少茶室已有客人，店家卡拉OK唱歌聲瀰漫整個巷弄，有店家則是老顧客直接坐店門口泡茶聊天；也有更多店家小姐坐店門，看著來來去去的路人拉客。

「我從小在萬華長大，疫情時整條街根本沒半個人，宛如鬼城....」、「有店家因確診，光顧客、小姐、員工就死了十個人 .....」，萬華飲酒店業協會總幹事潘炳榮回想疫情當時的阿公店仍餘悸猶存，「我在萬華活了大半輩子，沒見這麼慘過....。」

阿公店的特色就是每次消費只要幾百元就夠，消費者多是老人或勞動階級，還有三四個人湊一桌，一個人早上50、100元就可以來聊天，現在疫情過了、生意慢慢回流，但與疫情前相比，許多店家嘆「現在生意也頂多只打平而已」。

本是阿公店生意最好的時段，有的店家雖開門復業，但店門口三兩阿姨坐著等客人來，有的則是老闆站在櫃檯整理物品，現在的阿公店華西街區，每走兩步，總有店家大門深鎖，還有的店門口堆滿了雜物垃圾，有店家不是把招牌拆除，就是掛上大大招租看板。潘炳榮嘆，剛開始疫情爆發時，大家以為只是停業兩三天，沒想到一停就是大半年，還有些店到現在根本不知道什麼時候會開，「恐怕真永遠開不了了」。

「阿公店真的不是破口...」，當了16年青山里里長的李昭成說，先前有人把阿公店視為疫情破口，但病毒絕不是從阿公店來的，他認為趁這次的疫情危機，可以是阿公店這個萬華特殊茶室產業的轉機。

「曾有民代說把阿公店打造成『台版歌舞伎町』，當時所有居民都反對....」，李昭成說，其實阿公店產業只需要協助，不需要冠上「華麗外衣」。