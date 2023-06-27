健康主題館／每年健檢正常 LDCT揪3公分肺腫瘤

穿起清潔隊反光背心，戴上帽子，今年58歲楊先生完成著裝，俐落的動作很難察覺他是肺癌第一期患者，沒有肺癌家族史、每年健檢無異狀，唯獨菸齡30多年及擔任清潔隊員20多年。他認為，很幸運能及早發現，且癌細胞沒有轉移，歸功於低劑量肺部電腦斷層（LDCT）篩檢，他以自身經驗分享給符合篩檢的民眾，趁沒有症狀時趕快檢查。

桃園擴大肺癌篩檢

氣色紅潤的楊先生，今年4月初驗出肺癌後，立刻開刀切除一片右肺葉，目前服用標靶藥物治療。「現在講話仍有點喘…。」他說，當初看見桃園市府擴大LDCT篩檢年紀並增設高危險職業別，符合條件的他和同事決定一起去篩檢，一周後接到醫院電話通知，在肺部驗出3公分腫瘤。他無奈地說：「每年X光檢查都正常，平常有運動打桌球，沒有三高，完全沒有任何症狀。」

雖然大病初癒的楊先生回歸職場，但自認身體只恢復了三分之一，為了健康還戒了30多年的菸癮，喜愛運動的他，每天仍維持一個小時快走的習慣，希望有機會能站上8月全國桌球賽的戰場。

晚期肺癌轉移率高

天晟醫院院長鄭貴麟直言，早期肺癌通常沒有症狀，很大比例都是晚期才發現，然而，晚期肺癌轉移的機率極高，5年存活率僅12%至13%，反觀早期發現的肺癌5年存活率高達80%到95%，顯見及早篩檢的重要性，目前僅有LDCT是經過實證醫學證實，能精準篩檢出1公分以下的腫瘤。

為此，桃園市政府在今年2月擴大提供設籍桃園，年滿40歲以上，具有重度吸菸史、肺癌家族病史，並增設石棉製造業或廢棄物清潔等高風險職業類別，免費3年一次的LDCT篩檢。鄭貴麟說，近年罹患肺癌者多半沒有吸菸，特別是女性高達90%未抽菸卻確診，所以，篩檢增設高風險職業補足了職場會吸入大量油煙、燃燒木炭、建材，甚至是台灣廟宇燒香、燒金紙等暴露於空氣汙染因子的族群。

AI輔助判讀小結節

這次擴大篩檢，推估有25000人受惠，身為放射科醫師的鄭貴麟說，此項檢查滿考驗眼力的，肺部的LDCT切片約有200至300張圖像，從中要找出1公分以下的肺部結節，放射科醫師要精神非常集中及重複查看，才能避免遺漏小於0.5公分、0.6公分的結節，因此如果AI工具能夠輔助，對放射科醫師來說將是一大福音。

鄭貴麟表示，桃園市府提供醫院升級AI的相關補助，目前天晟醫院添購的肺結節AI輔助工具，準確度高達8到9成，對於放射科醫師的工作有相當大的助益。

鄭貴麟說，看了600多件LDCT篩檢個案，從中抓到了8件肺癌，確診率接近1.5%。民眾若被初判為陽性，醫院會啟動後續追蹤，區分危險群再由「綠色通道」安排轉介，快速得到適當診斷，「不耽誤治療，也不過度治療。」

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