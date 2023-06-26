快訊

幼教總會再發聲明稱餵藥案是「烏龍事件」 即起恢復協助餵藥

強碰下班尖峰…桃園南崁好市多旁今「送肉粽」 時間路線曝光

散戶力量讓吳東進丟了新光金 國喬改選也面對挑戰

聽新聞
test
0:00 / 0:00

周三、四水氣增多 天氣風險公司：午後對流更明顯

聯合報／ 記者陳宛茜╱台北即時報導
天氣風險公司天氣分析師方俊元今天指出，周三、四水氣增多，午後對流更明顯。
天氣風險公司天氣分析師方俊元今天指出，周三、四水氣增多，午後對流更明顯。

天氣風險公司天氣分析師方俊元今天指出，今天到周五受東南風影響，高溫炎熱。周三、四，台灣周圍水氣增多，各地天氣轉多雲時晴甚至多雲天氣，午後對流發展的情況可能會變得明顯。

方俊元說，今天環境風向為東南風，迎風面花蓮台東到恆春半島不定時有零星降雨可能，其他地區則大致多雲到晴，各地山區午後還是有熱對流發展的機會，並帶來局部短暫陣雨。如果前往山區溪谷活動，觀察到烏雲密布或聽到雷聲，就要盡快離開溪水邊，以策安全。

這樣的天氣型態持續影響到周五，但周三、四，台灣周圍水氣有增多趨勢，各地天氣轉多雲時晴甚至是多雲天氣，午後對流發展情況可能會變得明顯一些。周末太平洋高壓勢力有減弱趨勢，更加不穩定，午後對流發展情況會再更旺盛一些。

方俊元指出，氣溫方面，受東南風環境影響，各地高溫約32-34度，發生極端38度高溫機會較低，但要留意局部還是有36度或以上高溫，特別是在中南部局部近山區，民眾外出要多加補充水分，也要做好防曬，預防熱傷害。

高溫 防曬

延伸閱讀

高溫逾35度防中暑 吳德榮： 慎防午後大雷雨

一張圖看天氣！這日起南部先變天 全台降雨趨勢一次看

影／南投武界山區山友高山症昏迷 空勤直升機救援

山區大雨又濃霧 休旅車車輪陷水溝警助脫困

相關新聞

代孕法案爭取27年 恐成一場空

「我有卵子、先生，唯獨沒有健康的子宮，為什麼不能擁有自己的孩子？」倡議代理孕母廿七年的和信治癌中心藥劑部主任陳昭姿說，少...

連假收假熱爆 小心午後雷陣雨

昨為端午連假收假日，不少人披上薄外衣遮蔽烈陽，氣象局提醒本周各地高溫三十一度至三十五度，雲林、台南、高雄、屏東、花東縱谷...

周三、四水氣增多 天氣風險公司：午後對流更明顯

天氣風險公司天氣分析師方俊元今天指出，今天到周五受東南風影響，高溫炎熱。周三、四，台灣周圍水氣增多，各地天氣轉多雲時晴甚...

健康主題館／吃安眠藥會失智嗎？ 改善睡眠不是非藥不可

●每日少於7小時睡眠，易累積失智致病蛋白

健康你我他／夫妻二度確診 這回安全過關

去年5月疫情高峰，我們夫妻雙雙染疫住進隔離病房，像被「囚禁」的鳥兒，非常痛苦，熬過了才重獲健康和自由。但出現失眠、關節痛...

ICU見富婆將遺產全給護士 對方卻因1事嚇跑 施景中嘆：錢多又有何用？

看着一大筆遺產，竟然也不心動？台灣大學婦產科醫生施景中在網上發文分享，一名富貴中年婦人送到急症室時已走到「人生盡頭」，然而由於她沒有子女沒有親戚，便想把遺產留給最親、平日照料她的護士，詎料護士最後竟然因1事棄她而去…

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦