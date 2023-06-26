周三、四水氣增多 天氣風險公司：午後對流更明顯

天氣風險公司天氣分析師方俊元今天指出，今天到周五受東南風影響，高溫炎熱。周三、四，台灣周圍水氣增多，各地天氣轉多雲時晴甚至多雲天氣，午後對流發展的情況可能會變得明顯。

方俊元說，今天環境風向為東南風，迎風面花蓮台東到恆春半島不定時有零星降雨可能，其他地區則大致多雲到晴，各地山區午後還是有熱對流發展的機會，並帶來局部短暫陣雨。如果前往山區溪谷活動，觀察到烏雲密布或聽到雷聲，就要盡快離開溪水邊，以策安全。

這樣的天氣型態持續影響到周五，但周三、四，台灣周圍水氣有增多趨勢，各地天氣轉多雲時晴甚至是多雲天氣，午後對流發展情況可能會變得明顯一些。周末太平洋高壓勢力有減弱趨勢，更加不穩定，午後對流發展情況會再更旺盛一些。

方俊元指出，氣溫方面，受東南風環境影響，各地高溫約32-34度，發生極端38度高溫機會較低，但要留意局部還是有36度或以上高溫，特別是在中南部局部近山區，民眾外出要多加補充水分，也要做好防曬，預防熱傷害。