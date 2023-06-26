代理孕母／醫界：代孕有條件開放 解少子困境

人工生殖法修法在二○二○年一讀通過，遲遲未走入二讀，試管嬰兒之父、台北婦產科診所生殖中心創辦人暨執行長曾啟瑞表示，代理孕母為不得已的選項，建議有條件地開放，給先天子宮異常的女性、同志伴侶「一條生路」。

曾啟瑞指出，只要擬定好配套措施，就可以避免讓代理孕母成為「有錢人專屬的服務」，人工生殖法應該跟得上時代腳步，制訂規範，就能保障捐精、捐卵者、代理孕母、求子者等權益。

「有生育意願的人，不應該剝奪他們成為人父、人母的權利。」台北婦產科診所生殖中心副院長王瑞生指出，人工生殖法中的代理孕母部分尚未通過立法，我國想提升生育率，應適時放寬法規。

王瑞生說，現行人工生殖法將同性婚姻伴侶排除在外，如果夫夫們想養育下一代，就必須到國外找捐卵者、孕母，付出雙重費用。對於人工生殖法修法，醫界樂見其成，希望政府能夠有條件開放代理孕母。

專長生殖內分泌及不孕症治療的台大醫院婦產部主任陳思原表示，要做代孕，台灣專科醫師技術應無問題，但現行法規嚴格，醫師只能建議當事人至代孕合法的國家；部分醫師參與國際會議學術交流，如果認識國外專精代孕醫師，也會將相關資訊提供給求診民眾。

不孕治療權威教授李茂盛表示，代理孕母在台灣仍屬違法，但需求人數逐年增加，政府應重視，不要再讓相關草案延宕立法，如果這些想生且有能力生育的民眾一償夙願，相信也有助於改善少子化困境。

台灣同志家庭權益促進會理事鄒宗翰表示，台灣生殖技術不輸歐美，不少國外夫妻來台求子，但因人工生殖法不合時宜，島內單身及同志族群卻被排拒在外。例如，女性凍卵後，若要解凍使用，當事人須處於婚姻關係，建議單身女性也能使用自身凍卵，懷孕生子。