日排核汙水 漁民：政府有作為嗎

日本福島核汙水預計這個夏天就會排放入海，引發周邊國家反彈，我國漁業界直言，這件事情的嚴重性，遠比想像中的大，憂心不僅會影響各國消費者對於日本進口水產品的信心，更可能影響到對國產水產品的信心，呼籲政府應重視。

琉球區漁會總幹事蔡寶興表示，這件事的嚴重性，不僅只是日方提前排放核汙水這麼簡單，除了會影響消費者對於日本進口水產品的信心外，也可能衝擊國內水產品消費，甚至影響價格。

蔡寶興表示，以琉球區漁會而言，只要是所有野生捕撈的魚，如鮪魚，旗魚，鬼頭刀等，以及有用海水養殖的魚都會受到影響。

蔡寶興表示，根據之前公布的民調，我國民眾反對的比率也很高，但政府有何作為？即將面臨總統大選，是不是有政黨能站出來捍衛全民的權利及健康？

農委會漁業署表示，核汙水排放後可能隨著洋流擴散，後續影響尚未可知，經評估分析相關海域現行漁業作業情形，魚種包括秋刀魚、赤魷、鮪類、旗魚類、沙魚類、鬼頭刀、鯖鰺、白帶魚、烏魚、鎖管等重要經濟物種，前述魚種二○一九年漁獲量廿五點八萬餘公噸，產值一四○億元台幣，未來會加強調查分析並監控漁場。