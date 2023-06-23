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獨／進口雞蛋市場不好賣 反應兩極 傳有蛋商打算認賠殺出

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
進口蛋雖首度進入零售市場，加上日前傳出進口雞蛋發霉事件，消費者反應兩極。圖為日前桃園衛生局稽查人員稽查到進口雞蛋發霉狀況。圖／桃園市政府衛生局提供
進口蛋雖首度進入零售市場，加上日前傳出進口雞蛋發霉事件，消費者反應兩極。圖為日前桃園衛生局稽查人員稽查到進口雞蛋發霉狀況。圖／桃園市政府衛生局提供

國內目前暫時不缺蛋了，很大的原因是大量進口雞蛋的衝擊。進口蛋雖首度進入零售市場，加上日前傳出進口雞蛋發霉事件，消費者反應兩極。南部有蛋商之前跟隨同業進口一批雞蛋，近期認為既然市場反應不佳，打算認賠殺出、不賣了。但也有蛋商表示仍會持續進口，認為進口蛋品質沒有外界想像的差，經過半年蛋荒、找貨困難，不想再被生產者綁架。

打算認賠殺出的蛋商，日前與同業一起進了一個貨櫃，量不多。他表示，他接觸的通路與加工業者都指定不用進口蛋。也有嘗試加工，但處理過程中，進口雞蛋很多特性與台灣不同；比如進口雞蛋的蛋白濃稠度、蛋黃結實度都很好，但一般雞蛋在煮了以後會下沉，但進口蛋煮了以後卻浮上來。

他說，將蛋打開檢查，並非不新鮮，也曾懷疑過是否是蛋白較稀、或者氣室較大，但反覆檢查也不是這原因。他不想要打成液態蛋再冰起來，既然買家不埋單，乾脆認賠殺出，不願為了一個貨櫃的進口雞蛋打壞名聲。

農委會畜牧處副處長江文全表示，這波進口雞蛋也無形中創造出國產雞蛋的優勢，以新鮮度來說，再怎樣還是國產的新鮮。

江文全說，目前觀察，消費者採購時不太想拿進口蛋，有些通路也會堅持用國產雞蛋，明明有其他來源，也不去使用。國產蛋有優勢與劣勢，某些國家的進口蛋品質也很不錯，來源國也與品質有相關。也有些加工業者以往堅持用國產蛋，但經過這次進口後也發現，可以增加消費者選擇，也讓產業調整供需與產季，能有比較大的彈性，各取所需。

中華民國蛋品行銷發展協會理事長高傳謨有不同看法，他表示，當初政府開放雞蛋進口，怎會知道清明節到現在，雞蛋買氣很低迷。當初一個進口雞蛋成本約6元，現在國產雞蛋價跌，每個進口蛋跟國產的價格相比，已經賠了1元以上，現在已經虧本了。

高傳謨說，但當初雞蛋最缺的時候，黑市售價每箱（一箱約200顆）要價1700元，「我買1700元，賣給客戶1200元也是虧本」。若不是黑市漲得太誇張，不會去進口幾個貨櫃的雞蛋。「這半年來，不論有蛋、沒蛋都在虧錢」。

「一次經驗就夠了」，高傳謨表示，若有需要，還會繼續進口，「不想再被國內生產者逼迫，大家都不願被欺負」。經過一次進口經驗，知道從哪裡進路程會比較短，進口雞蛋風險沒有這麼大。現在美國雞蛋比台灣便宜，一個蛋僅需要3元多，根據他的經驗，進口的雞蛋新鮮度不差，並沒有外界認為的品質不佳。

中華民國養雞協會蛋雞組組長黃榮珍表示，進口蛋很大一部分是政府補貼價差後去進口的，花納稅錢買品質不穩定的雞蛋，進來後有發霉的、壞掉的，也有聽到最後去蝦場送，零售反應不是這麼好，國內消費者仍選擇買國產雞蛋，至少新鮮度比進口的好。

雞蛋開放大量進口，價差由政府吸收，雖短暫舒緩蛋荒，價格也下降，蛋進口雞蛋市場反應兩極。業界普遍認為，第一批進來的澳洲蛋，以及之前的日本蛋品質最好，後來再進的，問題比較多，不太好賣。圖為進口蛋。本報資料照片
雞蛋開放大量進口，價差由政府吸收，雖短暫舒緩蛋荒，價格也下降，蛋進口雞蛋市場反應兩極。業界普遍認為，第一批進來的澳洲蛋，以及之前的日本蛋品質最好，後來再進的，問題比較多，不太好賣。圖為進口蛋。本報資料照片

雞蛋 蛋價

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