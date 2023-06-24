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精神醫揭銀髮族「人生六大後悔」 想過快樂老年必做這件事

聯合新聞網／ 綜合報導
日本精神科醫師分析老年人容易感到後悔的六項事情。示意圖。圖片來源／ingimage
日本精神科醫師分析老年人容易感到後悔的六項事情。示意圖。圖片來源／ingimage

生老病死是人生的必經過程。然而，許多人來到白髮蒼蒼時，才開始後悔沒趁著年輕力壯，做些想要完成的事情。日本精神科醫師和田秀樹，近來就在日本媒體「マネー現代」撰文，分析老年人若想要度過快樂的餘生，就應該怎麼做才對。

和田指出，日本老年人最常後悔的六件事，分別為「沒有去作自己喜歡的事」、「沒有去體驗各式各樣的事物」、「太過犧牲自我去成全他人」、「沒有好好向周圍的人表達自我感情」、「太過擔心錢的問題」及「太過在意醫生交代的事」

和田分析，有些老年人到了70歲後，會因為身體衰弱，而開始逐一放棄過往會做的事。久了之後，甚至可能連稍微種種花、看看書等不用體力的事情，都會感到興趣缺缺。

然而，如果想要在老年時期還過得開心，就必須維持自己的興趣，讓每一天都還能保持著期待。如此一來，才能保持大腦的機能仍然正常運作，並讓身體能夠維持住活動狀態。若是每天無所事事，老化退化就會變得更加劇烈，等到只能在養老院給人照料時，已經為時已晚。

而要維持自身狀態，就必須保持著一定的生活習慣。像是散步、看電影、繪畫、下棋等等。和田指出，多數案例顯示，只要在70多歲時還能保有這些活動習慣，那麼就能繼續維持到人生終點。即使到了80歲，也能夠享受生活，成為開朗的銀髮族

老年人 銀髮族

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