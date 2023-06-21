健康主題館／退休交警不菸酒 肺功能卻如老菸槍

●空汙不只傷害肺 還增中風、心肌梗塞機率 ●胸悶喘咳才就醫 肺功能常嚴重受損難恢復

「醫師，我不菸不酒，為什麼肺功能會那麼差？」一名退休員警因胸悶、咳嗽就醫，台北市立聯合醫院陽明院區胸腔內科主治醫師蘇一峰立即為他安排肺功能檢測，一測發現他的肺功能只有同齡者的6成，和菸齡30、40年的老菸槍相較竟不相上下。這位退休員警生活規律、無菸酒習慣，肺功能檢測結果卻出乎眾人意料之外。

蘇一峰追問才知道，原來這位退休員警原本擔任交通駐警，長期在停車場旁、馬路邊執行勤務，在汽機車廢氣的「薰陶」下，肺功能逐漸受到傷害。由於他從沒做過肺功能檢測，所以肺功能悄悄衰退，卻毫無所知，等到發現不對勁時，肺功能已嚴重受損，即使接受治療，也無法恢復正常功能。

X光照不出來 肺功能檢測才知

「肺功能下降，是隱形殺手！」蘇一峰在新北市議員呂家愷、廖先翔、林國春於日前警察節舉辦的「挺警察，不要只打嘴砲」記者會中談到上述退休員警病例，不禁感慨萬千。議員呂家愷表示，在警消人員主要死亡原因當中，肺炎排名第三，前往醫院門診、急診主因中，呼吸系統疾病則排名第二，代表警消的肺部健康正持續受到嚴重傷害。

蘇一峰說，警消人員長時間在外執勤，很容易接觸懸浮粒子PM2.5等各種空氣汙染，這些空氣汙染物質不僅增加中風、心肌梗塞機率，更直接傷害肺部健康，而肺功能會直接影響到體能與運動、行動能力等，這些問題透過胸部X光、低劑量肺部電腦斷層掃描（LDCT）並無法得知，只能仰賴肺功能檢測才揪得出來。

肺功能檢測是藉由肺活量與呼吸道空氣流暢程度，客觀了解肺部健康狀況。若沒有定期接受肺功能檢測，等出現胸悶、呼吸喘、咳嗽、有痰等症狀才就醫，肺功能往往已經回不去，往後就會比較辛苦，生活自理能力可能受到限制。

傷肺高危險群 還有郵差外送員

蘇一峰說，不只警消人員，像郵差、外送員與工地施工人員，也常接觸汽機車廢氣、粉塵、PM2.5等，皆屬傷肺高風險族群，透過肺功能檢測了解自身肺部健康狀況非常重要。不過，多數高風險族群在健檢時都沒有納入肺功能檢測，可能導致肺功能下降而不自知，若肺健康無法及時挽回，實在非常可惜。

醫籲每年檢測 監控肺功能變化

蘇一峰提醒，當肺功能開始下降，多數民眾的生活不會受影響，頂多激烈運動較有感。但當肺功能一直變差卻被忽視，病患可能面臨失能、臥床，或須插管、戴呼吸器維生。他呼籲，無論是警消人員、常接觸空汙的高風險族群或一般民眾，如果沒做過肺功能檢測，建議可先做一次，當作追蹤基礎，之後每半年到一年可做一次肺功能檢測，了解自身肺功能變化，讓肺部健康多一層保障。