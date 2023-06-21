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連3天吃粽 長者腸阻塞

聯合報／ 記者李樹人／台北報導
歡度端午佳節也要注意腸胃保健，患有慢性病的銀髮族群應少吃粽子或忌口。圖／台北慈濟醫院提供
歡度端午佳節也要注意腸胃保健，患有慢性病的銀髮族群應少吃粽子或忌口。圖／台北慈濟醫院提供

粽子，小心腸堵塞，76歲陳姓男子長期飽受慢性便祕之苦，日前友人送來粽子，他連續三天以粽子代替正餐，不料，腹脹疼痛，連續六天無法排便，被家人送至急診，檢查結果為腸阻塞，所幸服用藥物後促進腸胃蠕動，才還他暢快人生。

台北慈濟醫院肝膽胃腸科主治醫師龔子翔表示，南粽、北粽或鹼粽的主要食材均是糯米，因纖維量較少，且烹煮後產生膠質，吸水率強，黏性極高，年長者務必謹慎食用，否則將造成腸胃負擔。

龔子翔指出，每年端午節前後，都會收治腹痛腹脹等腸胃不適個案，嚴重時合併腸阻塞，如未妥善處理，可能引發腸穿孔、腹膜炎與敗血症等嚴重併發症。

腸阻塞是指食物與水分無法通過小腸進到大腸，因而堆積於小腸，導致小腸脹大，出現疼痛、嘔吐、腹脹與便祕等四項臨床症狀。一般及時服用藥物後，促進腸胃蠕動，就能舒緩不適。

不過，部分長者感覺神經較為遲鈍，容易延誤就醫，一旦小腸累積過多腸液，損及腸黏膜屏障，以致腸道內細菌穿過屏障，侵襲正常的組織和器官，造成棘手的併發症。

以陳先生為例，本身有糖尿病史，因罹患攝護腺癌接受放射線治療，術後出現慢性便祕，必須長期服用軟便劑。原本腸胃功能就不好，卻連續三天將粽子當成主食，導致腹脹疼痛，六天無法排便，嚴重腸阻塞。

龔子翔建議，罹患高血壓、高血脂、高血糖，以及慢性腎臟病等銀髮族群應謹慎食用粽子，每餐以半顆為限，並取代白飯，成為主食。若腹脹疼痛，務必尋求專業腸胃科醫師協助。

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