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婆婆1理由「禁止嬰兒穿襪」！醫霸氣神回 網看呆：男生也別穿內褲了

聯合新聞網／ 綜合報導
一名媽媽給嬰兒穿襪子，婆婆卻有意見，認為這樣會「腳掌長不大」。示意圖／ingimage
一名媽媽給嬰兒穿襪子，婆婆卻有意見，認為這樣會「腳掌長不大」。示意圖／ingimage

一名媽媽給嬰兒穿襪子，婆婆卻有意見，認為這樣會「腳掌長不大」。對此，婦產科醫師蘇怡寧也一句神回，讓不少網友笑說「撿到槍」。

粉專《蘇怡寧醫師愛碎念》今（20）日分享對話截圖，可見一名女子傳訊息問他，「嬰兒整天穿著襪子會導致腳掌長不大嗎？我很疑惑，因為我婆婆這樣對著我說的，叫我不要再讓小孩穿襪子了！」蘇怡寧也看傻反問，「所以妳婆婆整天都戴帽子，所以腦子長不大？」他也無奈向眾網友表示：「穿襪子不是裹小腳好嗎，不會讓腳長不大」。

底下網友也幽默回應，「照這種說法，只要穿緊身衣就不會變胖」、「以後不要戴帽子了，男生也不要穿內褲」、「那古代幹嘛裹小腳，直接從嬰兒穿襪就好了」。粉專《黑倫醫師x健康諮詢》也現身留言，「襪子還是手套要戴，建議不要三個月大，穿戴要看車縫線會不會有瑕疵，造成末梢血循環不佳，嚴重會有組織壞死的風險」。

事實上，裹小腳又稱纏足，是古代漢族人女性的一種陋習，清朝時期社會認為女性的腳要小於三寸才美麗，此風俗至民國初年逐漸消失。

醫師 蘇怡寧 婦產科

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