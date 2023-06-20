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茭白筍炒蛋 夏日減重偽麵條料理

聯合報／ 記者黃妙雲／台北報導
夏日減重偽麵條料理「茭白筍炒蛋」，富含高纖高蛋白，很適合作為減重晚餐圖／劉怡里提供
夏日減重偽麵條料理「茭白筍炒蛋」，富含高纖高蛋白，很適合作為減重晚餐圖／劉怡里提供

夏天到，又是減肥旺季！營養師劉怡里提醒，減重時，三餐飲食應將碳水化合物熱量攝取降低，約占總熱量45%至50%，蛋白質熱量攝取拉高到15%至20%，脂肪熱量控制在總熱量的25%到30%以內，就可以輕鬆健康減重。

劉怡里建議，減重者可以試著將晚餐的澱粉量減少，或是在白天時將澱粉食用完畢，晚上只攝取蔬菜和蛋白質食物。不過，晚餐不吃澱粉的前提，是要「提早睡覺」，否則容易肚子飢餓，半夜想進食而影響減重效果。

在減重期間，劉怡里指出，可以選擇食用雜糧根莖類澱粉，例如馬鈴薯、地瓜、南瓜、玉米等，富含高膳食纖維及植化素，可以增加飽足感，同時提高抗氧化效果。

劉怡里設計一道夏日減重偽麵條料理「茭白筍炒蛋」，富含高纖高蛋白，很適合作為減重晚餐。首先要將茭白筍切絲偽裝成麵條，實際上是高纖高鉀的蔬菜，可以幫助腸道蠕動，預防水腫；且有豐富的葉酸，有助於提振精神和維護血管健康；還有優質蛋白質雞蛋，含有完整必需胺基酸，可以幫助減重時，達到避免肌肉流失的功能。

茭白筍炒蛋

食材：茭白筍3支、雞蛋2顆（一人份）

調味料：醬油、鹽巴、白胡椒、白醋

作法：

1.茭白筍洗淨，切成絲狀。

2.雞蛋打勻加入些許醬油和白醋備用。

3.將茭白筍放鍋中，快炒到全部都沾到油，加入50cc的水、少許鹽巴、白胡椒調味，煨煮一分鐘左右到水分收乾。

4.再加入雞蛋液等稍微成形後，跟茭白筍翻炒一下，即可盛盤上桌。

減重 雞蛋

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