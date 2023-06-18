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血荒危機2／健保署統計用血醫療科別 「這科」竟用最多

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
近年來，胸腔內科用血量上升，醫師研判，受新冠疫情影響可能是原因之一。本報資料照片
近年來，胸腔內科用血量上升，醫師研判，受新冠疫情影響可能是原因之一。本報資料照片

國內年輕族群捐血率逐年下降，國人用血量仍居高不下。依衛福部健保署統計，107至110年國人全血用血主要科別，前三名為心臟血管外科、胸腔內科及外科，111年胸腔內科更超越心臟血管外科成為第一名。另就紅血球用量來說，107至110年用血主要科別前三名為血液腫瘤科、急診醫學科及胸腔內科，於109年時胸腔內科則由第三名竄升到第二名，醫師表示，胸腔內科用血量上升，這應與新冠疫情程度有關。

台北榮總內科部輸血醫學科主任劉峻宇表示，心臟血管外科手術具高風險，且手術十分複雜，當病患大量失血時，恐危及生命，相較其他科別使用較多血液，而胸腔內科排名第二，應是與肺臟移植等手術，但近年來受到新冠疫情影響，許多重度確診者可能出現缺氧、貧血等情形，在對疾病尚未完全清楚下，於治療時可能會放寬用血標準，提升患者血氧濃度，搶救生命。

至於109年胸腔內科用血量竄升到第二名。新光醫院胸腔內科主治醫師鄭景元說，109年主要流行Delta病毒株，新冠肺炎重症患者較多，病情也易併發血栓、出血，確實有輸血需要，這可能是紅血球用量增加的原因之一；至於，急診用血量下降，可能是患者在急診時為避免群聚，常立即分流到應該治療的科別，患者在急診停留時間縮短很多，用血量自然減少。

而血液腫瘤科長年位居紅血球用量首位。新光醫院血液腫瘤科主治醫師游介宇表示，輸血最大用量的情形情為骨髓無法製造血球，如再生不良性貧血或血癌等病人，必須長時間固定輸血，相較於過往用血最多是為腎臟病患，受腎功能衰竭影響，紅血球生成素缺乏，造成貧血而必須輸血，但目前已有紅血球生成素藥物，促進紅血球生成，讓腎臟病患者輸血情形降低。

游介宇說，另以癌症來說，若是肝癌、肺癌等固態腫瘤，可能於化療、標靶、免疫等治療時，造成貧血而需要輸血，但如果透過營養、鐵劑補充，解決了根本的缺血原因，就不需要輸血，為確保病人用血無虞，呼籲國人踴躍捐血。

輸血學會理事長闕宗熙說，以往關於血量統計，為透過大數據統計用血量，而目前推廣病人用血管理概念，希望可以減少用血，因此，衛福部醫事司委託輸血學會進行「台灣用血狀況再調查」研究，此調查曾於2014年進行，今年已著手進行健保資料庫再探勘，了解國內用血狀況，預計年底完成於「國血國用」諮議委員會進行說明。

闕宗熙說，此研究為鑽研各醫療院所用血情形，如台大、北榮、長庚等大型醫院，就初步數據顯示，即便是床數相同的醫學中心，每家用血差異非常大，期盼了解不同層級醫院用血狀況，以制定量尺進行比較，如在不同醫院心臟外科手術用血量，是否有所差異，除給予臨床醫師用血空間，也可了解其他醫院用血情形，同儕間互相激勵。

游介宇說，當血液供給不足時，臨床會將輸血條件設置的比較嚴格，如血色素7以下或病情危急的患者才給予輸血，等待血荒情形過去後就會恢復，因此，醫療上仍應給予臨床醫師足夠的用血評估、判斷空間，或隨著生物科技未來發展，如果可以生成血液，就能解決用血的情形。

衛福部醫事司副司長劉玉菁說，這次希望透過統計，了解國內各醫療院所及不同季節、區域用血的差別性，以進一步討論、評估用血情形是否恰當，或是否需要加以管理，讓用血更有效益。

患者 醫師 腫瘤

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