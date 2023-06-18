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移工繞行台北火車站 要求立法保障家務移工的權益

攝影中心／ 記者許正宏／台北即時報導
台灣國際勞工協會與移工團體今天在台北車站發起「國際家務工日」快閃活動，他們高喊「我要家服法」，並繞行台北火車站，要求透過立法來保障在台家務移工的權益。記者許正宏／攝影
台灣國際勞工協會與移工團體今天在台北車站發起「國際家務工日」快閃活動，他們高喊「我要家服法」，並繞行台北火車站，要求透過立法來保障在台家務移工的權益。記者許正宏／攝影

台灣國際勞工協會與印尼的移工團體IPIT、GANAS及菲律賓的移工團體KASAPI、DCU今天在台北車站發起「國際家務工日」快閃活動，為了紀念在2011年6月16日國際勞工組織通過了第189號《家務勞工公約》，這一天被訂為「國際家務工日」，勞團與移工團體表示，台灣目前的家務移工人數約為22.1萬人，卻是一群法外孤兒，他們擔起台灣長照的重責大任，然而大多數的家庭看護工不受勞基法的保障、不得自由轉換雇主、也不適用基本薪資的規範。

引進移工31年來，家務移工長期處在一個長工時、低薪資、沒休假的血汗長照中，他們身著象徵如機器人般工作的道具紙板、、頭戴家務工頭巾，手牽著手高喊「我要家服法」，並繞行台北火車站，要求透過立法來保障在台家務移工的權益。

台灣國際勞工協會與移工團體今天在台北車站發起「國際家務工日」快閃活動，他們身著象徵如機器人般工作的道具紙板、頭戴家務工頭巾，手牽著手高喊「我要家服法」，並繞行台北火車站，要求透過立法來保障在台家務移工的權益。記者許正宏／攝影
台灣國際勞工協會與移工團體今天在台北車站發起「國際家務工日」快閃活動，他們身著象徵如機器人般工作的道具紙板、頭戴家務工頭巾，手牽著手高喊「我要家服法」，並繞行台北火車站，要求透過立法來保障在台家務移工的權益。記者許正宏／攝影
台灣國際勞工協會與移工團體今天在台北車站發起「國際家務工日」快閃活動，他們高喊「我要家服法」，並繞行台北火車站，要求透過立法來保障在台家務移工的權益。記者許正宏／攝影
台灣國際勞工協會與移工團體今天在台北車站發起「國際家務工日」快閃活動，他們高喊「我要家服法」，並繞行台北火車站，要求透過立法來保障在台家務移工的權益。記者許正宏／攝影

移工 薪資 長照 快閃 台北車站

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